La periodista Ana María Alvarado tiene un tumor cerebral y epilepsia: “Me asusté mucho”

Ana María Alvarado reveló que le diagnosticaron un tumor cerebral (Captura YouTube- Ana María Alvarado)

Ana María Alvarado, periodista del mundo del entretenimiento en México, reveló que le detectaron un tumor cerebral y tiene epilepsia.

En su más reciente video en su canal de YouTube, la integrante de Sale el Sol y Todo para la Mujer contó algunos detalles sobre su salud.

Y es que desde hace tiempo Alvarado notó que ocurría algo extraño en su rostro, pues sentía “como jalones en la cara”, que atribuyó a una parálisis facial, pero resultó que era efecto de un tumor.

“Fui al doctor, porque estaba muy preocupada por mi salud y pensé que me iba a ausentar un tiempo, porque me dijeron que tenía un tumor. Sí tengo un tumor, en el lado derecho (dijo mientras tocaba esa zona de su cabeza) un tumor benigno, por fortuna, ya que pensé que iba a ser maligno y que me iban a operar”, detalló sobre su diagnóstico.

Ana María señaló la zona donde está el tumor

“Por ahora el tumor no me está dando problemas, pero está ahí. Me dijeron que no es conveniente operarlo, en caso de que crezca entonces sí me lo tendrían que operar, pero aquí está y es un tumor”, añadió.

Ana María señaló que hace tiempo le estaban dando “como algunos jalones en la cara muy angustiantes y yo pensaba que era parálisis facial, y por eso fui al doctor en realidad”.

Recordó que en febrero tuvo un un ataque isquémico y como seguían los síntomas pensó que le estaban dando preinfartos, pero al final resultó que nunca hubo ataque isquémico, sino epilepsia.

“Lo que tengo es epilepsia y apenas me lo diagnosticaron y entonces sí lo comparto con ustedes y es la primera vez que lo platico, sí da tristeza y cuando oyes palabras como epilepsia suena muy fuerte. Me dijeron que con un medicamento voy a estar bien y va a estar controlado”, indicó.

La periodista reconoció que en un principio se encontraba muy angustiada, pero ahora ya se encuentra más tranquila.

Está más tranquila porque podrá seguir trabajando (IG: anamaalvarado)

“Voy a seguir trabajando, ya no me van a dar estas crisis, ya estoy controlada con medicina. Me dijeron que haga mi vida muy normal. Estaba muy agobiada.... sí me asusté mucho esta semana, pero ya les puedo contar tranquila sin llorar, estoy bien y seguiré trabajando hasta que la vida lo decida”, finalizó.

Precisamente el pasado febrero la salud de Ana María dio de qué hablar cuando se supo que estaba hospitalizada.

En un video que compartió en sus redes sociales, la presentadora relató que llegó a la sala de urgencias con la creencia de que tuvo una parálisis facial. Sin embargo, tras varios estudios, los doctores la diagnosticaron con un ataque isquémico.

“Yo pensé que era parálisis facial pero no, fue un ataque isquémico y provocó una parálisis, pero por fortuna estoy ya bien”, indicó Alvarado, a quien Maxine Woodside suele llamar “Anita la más bonita” en su programa radiofónico Todo para la Mujer.

Ana María Alvaradoya está más tranquila (Instagram)

En aquel momento, Alvarado comentó que el equipo de médicos la mantendría en el hospital para buscar la razón del porqué sufrió el ataque isquémico.

“Van a hacerme todos los estudios para descartar y para saber por qué me pasó ese ataque isquémico, que es como si se atora un coágulo de una vena que va al cerebro. Hasta ahí va la historia”.

Hoy, la periodista está consciente del tumor en su cabeza, pero tranquila al saber que es benigno y que puede seguir trabajando y realizando sus actividades cotidianas.

