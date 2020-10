“Salí positiva a COVID”: Luz María Zetina reveló su contagio y pidió “no bajar la guardia”

Luz María Zetina no sabe dónde se contagió de COVID-19 (IG: luzmariazetina)

La presentadora Luz María Zetina, integrante del matutino Sale el Sol, reveló que está contagiada de COVID-19 y por ello se ha ausentado de la emisión.

“No estoy porque salí a positiva a COVID”, comentó Zetina en un enlace en vivo con sus compañeros.

En cuanto se enteró de su contagio envió un mensaje a los compañeros que han estado en contacto con ella y ninguno de ellos tiene el virus.

Comentó que se encuentra bastante bien. “Empecé a tener síntomas como que me cansaba mucho, me faltaba el aire, me daba tos a la hora de hacer ejercicio. Entonces me hice la prueba para salir de dudas, salí positiva”.

La presentadora indicó que está resguardada en una zona de su casa mientras sus hijas continúan con sus actividades cotidianas en otra parte de su hogar.

“Estaré aquí el tiempo que corresponde, cuidándome y cuidando a mi familia. La sana distancia es lo más importante. (COVID) es una enfermedad que se contagia demasiado rápido. No tengo idea de dónde la adquirí”, añadió Zetina. “No hay que bajar la guardia, hay que traer todo el tiempo el cubrebocas, lavarnos las manos a cada rato”.

La presentadora hizo el llamado al público a seguirse cuidando y evitar que los contagios aumenten y el país entre de nuevo al semáforo rojo. “Todos somos responsables”.

Roberto Carlo dio detalles de su estado de salud (IG. robertocarlomx)

Luz María no es la primera integrante de Sale el Sol en resultar contagiada del virus. Roberto Carlo (quien ya no forma parte de la emisión) anunció su positivo a COVID a principios de julio.

“Mi prueba para coronavirus salió positivo. Sí asusta, pero pues a seguir el protocolo de aislamiento. Tengo fe y certeza en que todo va a estar bien”, comentó en sus historias de Instagram.

El presentador dijo desconocer el momento en que se contagió, pues ha sido muy cuidadoso con las medidas de seguridad, así que cree que podría haberse expuesto al virus en alguna comida que recibió.

“No saben lo exagerado que he sido en mi cuidado y miren, me tocó”.

Descartó que se haya contagiado en el programa Sale el Sol, pues siguieron ahí las medidas de seguridad.

En su cuenta de Twitter escribió: “Desafortunadamente esta mañana di positivo en la prueba de hisopado de #COVIDー19 , la cual me hice por síntomas como falta de oxigenación y una migraña terrible. Toca entrar en cuarentena"

Dudas sobre su salud

Quien alarmó esta semana fue Sergio Verduzco, mejor conocido como el payaso “Platanito”, pues si bien se supo de su contagio de COVID hace ya más de un mes, sorprendió al compartir en Instagram unas imágenes desde el hospital.

El pasado septiembre se supo que Platanito había estado contagiado de COVID-19 (IG: platanitoshow)

“Claro que saldré de esta también, pinch* COVID, te odio, te quisiste ching*r a mi corazón, culer*. Gracias por sus oraciones y buenas vibras”, escribió en la primera de sus publicaciones que se llenó de mensajes de personajes del mundo del entretenimiento para enviarle sus mejores deseos.

En otra publicación, Platanito indicó que se encuentra en el Hospital Ángeles del Pedregal en Ciudad de México.

Su última publicación hasta ahora fue una foto en compañía de Beatriz Rubiera, su esposa, a quien le escribió: “Cómo agradecerte @vadica todo lo que has hecho por mí, gracias amor, la estoy librando”.

