Ricardo Salinas Pliego mostró su desprecio ante segmento del “Capi” en “Venga La Alegría”

parecer el propietario de TV Azteca ya no ven con buenos ojos los contenidos de su propia empresa, ya que dio una respuesta que no requirió palabras sino simplemente un emoji que representaba un gesto de desagrado.

Y es que el segmento que criticó el dueño y presidente de Grupo Salinas pertenece a uno de los programas que más rating le ha generado a la televisora: “Venga La Alegría”, el cual es uno de los baluartes que tiene la televisora del Ajusco y de los que más le dejan en cuestión de seguidores.

El empresario se expresó en contra de la sección de Margarita la de Recursos Humanos, uno de los segmentos más populares del programa. Salinas Pliego publicó el emoji directamente en las redes del programa. Así fue como se veía el comentario:

El humor del comediante Carlos “El Capi” Pérez ha causado diversos conflictos de diferentes cuestiones como la relación entre algunos de los integrantes del programa y los productores o altos ejecutivos. Uno de los ejemplos es el conflicto que tuvo con Laura G y el departamento de género, luego de que se refiriera a ella con el calificativo de “bien perra”, aunque el conductor dijo que no fue con la intención de ofenderla y la misma actriz, que se encontraba en la rúbrica lo tomó con mucho humor.

“Capi” Pérez enfrentó problemas con el departamento que dirige Jacqueline L´Hoist. Según algunas versiones, una de las personas importantes dentro de TV Azteca que llevó el caso ante la comisión de género fue la mismísima Pati Chapoy, quien abiertamente contrarió que se acepte ese tipo de humor en la televisora y pidió que hubiera respeto para todos los compañeros, a pesar de que la temática sea de comedia y humor.

Estamos expuestos no solo a la crítica local sino a la crítica fuera y es muy pesado, tenemos que tener un armamento emocional muy grande. Esta niña hace bien su trabajo. Me parece injusto que hagan eso<b>. Al Capi no le estoy echando carrilla, pero sí al productor, no se vale que un productor haga eso</b>