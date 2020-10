“Es falso”: José Ron negó irresponsabilidad en “Boda Covid” de Baja California

El actor José Ron rompió el silencio luego de formar parte de la denominada “boda Covid” que tuvo lugar en Baja California, en donde dicho festejo dejó como resultado alrededor de 100 personas infectadas de coronavirus. El actor fue uno de los invitados a dicho evento y dio su versión acerca del evento.

Según Ron, es completamente falso que no se hayan tenido medidas sanitarias y de seguridad en la boda de su amigo el también actor Armando Torrea, por lo que habrían tomado diversas revisiones para evitar ser un punto de contagio. Tras darse a conocer que se encontraba en el evento, el actor negó haberse contagiado del coronavirus y reafirmó que se encuentra completamente bien de salud. Así lo dijo en una entrevista para el programa Todo para la Mujer:

He estado viendo todo lo que ha salido, y me parece, no sé por qué se ha inventado tanto porque es falso, yo estuve en esa boda, y se cumplió con todos los protocolos, y me consta porque yo estuve ahí, no sé con qué afán o con qué razón la Secretaría de Salud ha dicho tal información que no es correcta, es más como político, y vemos la noticia por todos lados, pero eso no es verdad