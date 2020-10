“No tengo COVID, estoy sana”: Lupita D’Alessio aclaró versiones sobre su salud

La cantante reapareció en su cuenta de Instagram para aclarar que se encuentra bien

Luego del contagio de su nuera Charito y de las especulaciones sobre su salud, Lupita D’Alessio reapareció en su cuenta de Instagram para negar que esté contagiada de COVID-19.

“Dios les bendiga en esta nueva mañana... sólo para comentarles que estoy bien”, comentó la intérprete de Mudanzas en un video subido la mañana de este domingo a su cuenta de Instagram, de donde había estado ausente desde hace varios días.

“Reconozco que fue también una irresponsabilidad mía haber salido a cenar porque ya no soy una niña, yo también soy responsable de mis propios actos. Gracias a Dios no tengo COVID, estoy sana afortunadamente ”, explicó.

Según Lupita, sólo salió para saludar a sus seguidores y desearles un excelente inicio de semana. “Y claro que los extraño mucho, espero verlos pronto, no en este momento, me estoy preparando en otras cosas, sobre todo, primero en buscar el reino de Dios y su justicia, pero también haciendo otras cosas. Gracias por sus comentarios, tanto los malos como los buenos”.

Lupita D'Alessio negó que tenga COVID-19 (IG: soylupitadalessio)

D’Alessio insistió en que sólo quiso reaparecer en la red para que sus seguidores la vieran y escucharan y echar así abajo las versiones sober su salud.

“Estamos bien y a orar por mi nuera Charito y por todos los que tengan este COVID-19. Les mando bendiciones y excelente inicio de semana”.

Hace seis días la intérprete había avisado a sus fans que no estaría activa en su red.

“Queridos amigos, tendré que ausentarme unos días, pero volveré más fuerte en espíritu y en verdad, los amo. Dios es amor y que tengamos un bendecido inicio de semana. Sigamos orando siempre, Dios con nosotros. Lindos sueños”, fue su mensaje.

Charito fue acusada de, supuestamente, haber contagiado de COVID a Lupita D'Alessio (IG: soylupitadalessio)

Sin embargo, Lupita se vio obligada a mostrar actividad de nueva cuenta en la red tras las especulaciones sobre su salud, desatadas principalmente por el contagio de Charito (Rosario Ruiz).

En un principio la esposa de Ernesto D’Alessio no había confirmado su contagio, pero en sus historias de Instagram respondió a las versiones sobre su salud y descartó que hubiera contagiado a Lupita.

“Me negaba a hablar del tema no porque me dé pena ni mucho menos ni porque crea que es algo malo, a todo mundo nos va a dar COVID-19 o al 90% de la población. No lo quería decir porque sé perfecto lo escandalosos que son a veces, sobre todo porque me fui de viaje, si yo hubiera contagiado aquí en la casa en Monterrey, pues les hubiera dicho sin problema alguna pero como viajé sé que se intensifica el chisme, el ruido, pero bueno como ya es demasiado... mi suegra no tiene nada, mis hijos no tienen nada, mi esposo no tiene nada, los cinco se hicieron la prueba y la única positiva fui yo”.

Ruiz explicó que desde el lunes se encuentra aislada en su habitación y solo ha tenido contacto con sus hijos mediante una aplicación digital.

Charito Ruiz y Ernesto D'Alessio viajaron a Tulum en compañía de otras ocho personas (IG: charitodalessio)

Detalló que su primer síntoma fue el lunes y se trató de un gran cansancio, pero después se sumaron fiebre y dolor de cabeza, por lo que decidió hacerse la prueba.

Charito aceptó que haber viajado con otras personas la puso en riesgo. “Yo me expuse al viajar, todos estamos expuestos. Está bien, lo acepto”, comentó.

Rosario Ruiz viajó recientemente a Tulum y del grupo de 10 personas solo dos dieron positivo a COVID-19.

Insistió en que Lupita, conocida en México como la “Leona dormida”, no tiene el virus.

“Me queda guardarme y darle gracias a Dios que aunque mi esposo estaba en el mismo viaje conmigo él no se contagió, aunque estuvimos todo el tiempo juntos”, añadió en sus Instagram stories.

