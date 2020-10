Demi Lovato afirmó que se contactó con extraterrestres y compartió “evidencia” de su experiencia

La cantante y actriz Demi Lovato, de 28 años, ha vuelto a sorprender a sus más de 93 millones de seguidores en Instagram con una publicación en la que cuenta su experiencia de avistamientos y contacto con extraterrestres.

Lovato compartió un video y tres fotos como “evidencia” de lo que cuenta: “Estas son solo algunas de las pruebas de debajo de las estrellas en el cielo del desierto que ya no se pueden ignorar y deben compartirse de inmediato”.





El video de Demi Lovato en Joshua Tree





“Durante los últimos dos meses he profundizado en la ciencia de la conciencia y he experimentado, no sólo paz y serenidad como nunca antes había conocido, sino que también he sido testigo de los avistamientos más increíblemente profundos tanto en el cielo como a metros de mí", explicó la artista al hablar sobre unos retiros que ha realizado en el Parque Nacional de Joshua Tree, ubicado en California.

Más allá de burlas o de críticas que recibió por parte de algunos seguidores, la cantante está convencida de haber visto extraterrestres y de haberse comunicado con ellos.

Lovato también ha animado a sus admiradores a unirse a “la verdad sobre la vida extraterrestre”: “Este planeta está en un camino muy negativo hacia la destrucción, pero nosotros podemos cambiar eso juntos. Si logramos que el 1% de la población medite y establezca contacto, obligaríamos a nuestros gobiernos a reconocer la verdad sobre la vida extraterrestre entre nosotros y cambiar nuestros hábitos destructivos que destruyen nuestro planeta”.

La intérprete ha recibido comentarios de todo tipo por su publicación. Muchos usuarios se mostraron preocupados y le consultaron si se encontraba bien.

Hay que recordar que la estrella hace un mes rompió su compromiso con el actor Max Ehrich y fue blanco de duras acusaciones por parte de su ahora ex novio. También ha pasado momentos muy difíciles por sus trastornos alimenticios y su adicción a las drogas; en 2018 estuvo a punto de morir debido a una sobredosis de opioides.

Lovato terminó su posteo recomendando a sus seguidores a que prueben a contactar con los alienígenas utilizando aplicaciones móviles. En septiembre, la cantante ya habló sobre su acercamiento con extraterrestres y agradeció su conocimiento al Dr. Greer, conocido en el mundo de los ovnis.

Demi Lovato en los Billboard Music Awards

Por otro lado, la artista fue recientemente noticia por su actuación en los Billboard Music Awards por lanzar un mensaje alentando a la gente a que votase en las próximas elecciones de Estados Unidos y apuntó contra Donald Trump.

En el escenario con su piano interpretó por primera vez en directo su nuevo single, “Commander In Chief”, una canción en la que critica al mandatario estadounidense. “Comandante en jefe, honestamente, si yo hiciera las cosas que tú haces, no podría dormir, en serio. ¿Realmente conoces la verdad? Estamos en un estado de crisis, la gente está muriendo. Mientras que tú llenas tus bolsillos. Comandante en jefe, ¿cómo se siente el todavía poder respirar?”, reza la canción en una clara alusión a la forma en que Trump ha gestionado la crisis sanitaria por el Covid-19.

Al final de la actuación de Demi Lovato, que estaba pregrabada, aparecía en la pantalla un mensaje gigante que decía “Vota”. Pero en la emisión que realizó NBC se eliminó el momento en que dicha palabra aparecía.

