“Me enteré que habíamos terminado por la prensa": las duras declaraciones de Max Ehrich contra Demi Lovato

La cantante estadounidense Demi Lovato y el actor Max Ehrinch terminaron su relación dos meses después de anunciar sus planes de boda

Max Ehrich aclaró su versión de la historia después de ser acusado de mentir sobre cómo se enteró de su ruptura con Demi Lovato, con quien se había comprometido dos meses atrás luego de un breve noviazgo. En un mensaje en su cuenta de Instagram, el actor dijo que la cantante en ningún momento le expresó su deseo de terminar con la relación y que se enteró a través de los diarios.

“Estaba en el set de mi nueva película, ‘Southern Gospel’, con el equipo y los miembros del elenco justo a mi lado que literalmente me vieron abrir mi teléfono y luego abrí un tabloide”, escribió Ehrich en un comunicado publicado en las redes sociales. “Esta es la verdad honesta sobre cómo me enteré del final del compromiso y que la gente de mi película vio cómo todo sucedía y me ayudó a volver al personaje para continuar con mi trabajo", agregó.

La relación entre los artistas comenzó a principio de año en marzo, al inicio de la pandemia. El 22 de julio fue el día que Ehrich decidió darle el anillo de compromiso a la cantante, y a tan solo dos meses del anuncio todo se terminó de forma abrupta.

Demi Lovato y Max Ehrinch anunciaron su compromiso el 23 de julio

Según explicó a E!News una fuente cercana a la estrella, el actor está mintiendo. “Demi se lo dijo de antemano”, afirmó, alegando que “Max solo está intentando mantenerse relevante en esta historia. La familia de Demi piensa que está loco y está muy aliviada de que ella haya tomado esa decisión”.

Otra fuente también explicó que discutían mucho: “Ha habido mucha tensión y Demi lo dejó para tener la mente despejada”. Hay que recordar que la reconocida actriz y cantante estadounidense, de 28 años, ha pasado momentos muy difíciles por sus trastornos alimenticios y su adicción a las drogas; en 2018 estuvo a punto de morir debido a una sobredosis de opioides.

El entorno de la cantante señaló que el actor, de 29 años, usó a Lovato para posicionarse mediáticamente. “Llegó un momento en el que Demi ya no podía confiar en él, en el que se dio cuenta de que Max era un tipo turbio cuyas verdaderas intenciones ocultaba con maestría. Ella siente que él solo quería casarse con ella para recibir atención”, fue uno de los reveladores testimonios.

Max Ehrich (AFP)

Además, otra informante señaló que desde el principio ella tenía sus dudas: “Nunca llegó a conocerlo bien y no pensaba que tuviera buenas intenciones. Había muchas señales que pasó por alto e hizo la vista gorda con varias cosas”.

Y añadió: “Las cosas empezaron a ir mal cuando él dijo que tenía que viajar solo a Atlanta por cuestiones de trabajo. Ella se negaba a quedarse sola y discutieron muchísimo por ello. Desde entonces la tensión no dejó de crecer y al final Demi ha decidido dejarlo para poder aclararse las ideas. Pero está muy consternada y triste”.

La revista People informó el jueves el fin de su compromiso matrimonial. “Fue una decisión difícil, pero Demi y Max han decidido tomar caminos separados y enfocarse en sus respectivas carreras. Se quieren y se respetan mucho y siempre recordarán con afecto el tiempo que pasaron juntos”, declaró una fuente a la publicación.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Demi Lovato anunció su casamiento con el actor Max Ehrich