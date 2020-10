“No hay dinero, la economía no aguanta más”: el actor Ricardo Hill vende cubrebocas para sobrevivir

Ricardo Hill enfrenta serias dificultades económicas (IG: ricardohill7)

La pandemia de COVID-19 solo vino a golpear más la ya debilitada economía del actor Ricardo Hill, famoso por su imitación de Joaquín López-Dóriga “El Teacher”, quien además de haber perdido su departamento en el terremoto de 2017, fue diagnosticado con EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) y no tiene trabajo.

Ya desde el pasado marzo, al inicio de la epidemia en México, se supo de la difícil situación de Hill, quien no tenía ofertas de trabajo.

A meses de distancia, el actor comentó a la revista TvyNovelas que trata de sobrevivir a la pandemia vendiendo cubrebocas y gel antibacterial, así como calzado deportivo (tenis).

“Ya puedo trabajar, es lo bueno. De repente me da un poquito de ansiedad, pero ya he estado haciendo doblaje y algunos programas, como es el caso de Como dice el dicho”, comentó a la revista sobre su actual situación.

Le prohibieron fumar y beber (IG: ricardohill7)

Hill dijo que varios de sus amigos, del mundo de la comedia, lo ayudaron económicamente, al igual que otras personas que no son del medio e incluso gente a través de redes sociales.

Reconoció que su estado de ánimo sube y baja porque estaba acostumbrado a tener un intenso ritmo de trabajo y no ha podido tomar terapia psicológica porque “ahorita no hay dinero”.

El actor definió su situación como “ terrible, porque ya son muchos meses sin trabajar, ya la economía no aguanta más sin empleo… No sé cuándo va a acabar”.

Dentro de todos sus problemas, el actor dijo que la pandemia le ha dejado la enseñanza de ahorrar, pues para hacer frente a la crisis vendió su coche y está ofreciendo productos por internet.

Ricardo Hill se hizo popular por su imitación del "Teacher" López-Dóriga (IG: ricardohill7)

“Una amiga tiene productos para la pandemia: mascarillas, geles, desinfectantes… Y por otro lado, también tenis. La gente no me cree que venda cosas; me pregunta que si es verdad que se me acabó el dinero”.

El pasado marzo Hill aclaró que no tenía COVID-19 sino EPOC y confesó que llevaba un mes en cama en espera de ver a su especialista neumólogo.

En una entrevista para Ventaneando comentó que algunos compañeros lo estaban ayudando con cooperaciones de dinero, pero “la verdad es que sin trabajo está cañón”.

Hill también es actor de doblaje (IG: ricardohill7)

Además de su trabajo como comediante, Hill también tiene una trayectoria en el mundo del doblaje.

Al ritmo de la risa, Los Comediantes, Los Perplejos, El privilegio de mandar, La Hora Pico y La Parodia han sido algunos de sus trabajos en televisión, pero es su imitación de López-Dóriga la más reconocida, pues recreó con precisión la manera de hablar y los gestos del periodista.

Respecto de la pérdida de su departamento en el terremoto de septiembre de 2017, Hill comentó a TV Notas poco después del suceso: “Este departamento lo tengo por el trabajo de 32 años de carrera en el doblaje. Mi patrimonio ahí está, sólo espero que no me salga tan caro el chistecito. El dinero tendrían que pagarlo los partidos políticos, pero se gastan el dinero en campañas basura con anuncios feos y sin sentido alguno”.

