“El COVID me pegó muy duro”: Platanito reveló que se contagió del famoso virus

Platanito reveló que tuvo COVID-19 (IG: platanitoshow)

El coronavirus no deja en paz ni a quienes hacen reír a la gente. Esta vez fue el payaso Platanito quien informó que contrajo el coronavirus hace unas semanas.

Este viernes por la tarde el comediante Charlie Barrientos realizó un en vivo desde su cuenta de Instagram. Después de algunos minutos “El huevo”, como es apodado, decidió invitar a Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, para hablar de sus proyectos.

Tras saludarse muy emocionados, Barrientos le preguntó a Verduzco cómo estaba. Y fue en ese momento que Verduzco, quien estaba caracterizado como su personaje, reveló que él también fue una de las víctimas del COVID-19 en México.

“Bendito Dios bien amigo. Saliendo del COVID, que me pegó muy duro. [Me dió] cabrón güey, de hecho, llevo tres días que me acaban de dar de alta y fueron tres semanitas horribles, amigo”, comentó el payaso.

El comediante explicó que aún se tiene que seguir cuidando (IG: platanitoshow)

Barrientos entonces expresó su alivio al saber que estaba bien. Sin embargo, Verduzco contestó que a pesar de ya no estar en el hospital, aún tiene que ser cuidadoso con su cuerpo. Especialmente después de haber padecido neumonía, la cual afecta los pulmones.

“Ya me dieron de alta, pero eso no significa que ya pueda hacer lo que yo quiera. Tengo que cuidarme mucho por la neumonía. Todavía me raspa un poquito la garganta, pero bueno, a chambear”, comentó.

A pesar de que el virus lo obligó a descansar, Verduzco explicó que este viernes iba a haber un show.

“Ya es el tercer show, amigo. La verdad es que el uno y el dos nos fue excelente. Y hoy, increíble, pero con esto del COVID se hizo tan grande el chisme que la estamos rompiendo bien padre. Para hoy, mucha gente compró boleto y estoy bien contento. Este va a ser el primer show después del COVID”, bromeó el comediante.

A lo que Verduzco se refería, fue a la noticia que tuvo que dar a mediados de agosto, pues tuvo que suspender un show debido a que dos miembros de su equipo dieron positivo a las pruebas de coronavirus.

Platanito tuvo que posponer su show (Foto: Instagram/platanitoshow)

El comediante tomó la dura decisión de postergar el show, pues no quería que nadie de los demás trabajadores se contagiara.

“Debido a que dos integrantes de mi equipo más cercano me están reportando que después de realizarse la prueba dieron positivo a COVID-19, como una medida precautoria y responsable para proteger a los demás integrantes de mi staff y músicos así como a mi centro de trabajo el cual ha sido sanitizado y supervisado por las autoridades en todo momento, he decidido postergar el streaming que tenía programada para el viernes 21 de agosto”, reveló.

Verduzco se disculpó con sus fanáticos, pero expresó que no podía poner en riesgo ni a sus trabajadores, ni a él mismo. Esto, sin saber que él sería una de las personas que después sufrirían el mismo destino.

Platanito explicó que volvería a usar el estilo que antes usaba (Foto: Instagram/platanitoshow)

Por otro lado, Verduzco explicó a TV Notas que su show sería transmitido en vivo desde el Foro Viena y lo hacía para que nuevas generaciones conozcan a su famoso personaje.

“Este show está dedicado sobre todo a las nuevas generaciones, los millennials, la gente que no conocía el personaje y lo está empezando a conocer”, expresó a la revista.

Aunado a esto, el comediante mencionó que reviviría los chistes que lo hicieron popular y además retomaría su look clásico de peluca rosa y el vestuario de sus inicios.

