Platanito sufre por la crisis de COVID-19 y hasta vendió sus relojes: “De dónde vamos a sacar para comer”

Sergio Verduzco, el famoso payaso “Platanito”, está resintiendo de manera fuerte los efectos de la crisis económica por COVID-19.

Desde hace más de 40 años obtiene sus ingresos principalmente de los shows en vivo que realiza, pero ante el paro de actividades en el mundo del entretenimiento, Verduzco ha visto reducidas sus finanzas de manera dramática, lo que incluso lo ha llevado a “malbaratar” objetos personales como automóviles o relojes.

En una entrevista para TvyNovelas, Platanito compartió la difícil situación que enfrenta. Explicó que si bien ha sido pionero en ofrecer shows de comedia en línea, con espectáculos de gran calidad y efectos visuales, “no deja de ser triste no sentir el aplauso del público y no escuchar su risa”.

Verduzco detalló que la crisis le ha afectado a él y a las familias que dependen de los shows que hace. “Me preocupa mucho el país, qué va a pasar el día de mañana con toda la gente que nos estamos quedando sin empleo, de dónde vamos a sacar para comer y mantener nuestros hogares… ¡Estamos viviendo al día y sin ingresos!”.

Además de externar su preocupación acerca de los efectos económicos que tendrá la pandemia, Verduzco compartió las medidas que ha tomado para salir adelante. "Vendí todo lo que pude, y muchas cosas personales las malbaraté; Vendí mis coches y algunos relojes, pero ya se acabó, lo que podía vender lo hice, ahora lo que queda es hacer este tipo de shows. De hecho, quiero compartirles que lo que estoy ganando con estos espectáculos por internet, el dinero íntegro lo estoy dividiendo entre toda la gente que trabaja conmigo; es decir, si somos 20, la ganancia neta se divide en partes iguales entre esas 20 personas, es una manera de apoyarnos como equipo”.

Contagiado

Las declaraciones de Platanito llegan apenas días después de que él mismo revelara que fue contagiado de COVID-19 y estuvo hospitalizado.

Charlie Barrientos “El Huevo” realizó una transmisión en vivo vía Instagram a la que se unió Verduzco.

“Saliendo del COVID, que me pegó muy duro. (Me dio) cabr*n güey, de hecho llevo tres días que me acaban de dar de alta y fueron tres semanitas horribles, amigo”, comentó.

En la misma charla Verduzco detalló que le dio neumonía, por lo que tenía que seguir siendo muy cuidadoso de su salud.

“Ya me dieron de alta, pero eso no significa que ya pueda hacer lo que yo quiera. Tengo que cuidarme mucho por la neumonía. Todavía me raspa un poquito la garganta, pero bueno, a chambear”, añadió.

La epidemia ya había afectado a parte del equipo de Verduzco, razón por la cual pospuso un show en línea programado para el 21 de agosto.

“Debido a que dos integrantes de mi equipo más cercano me están reportando que después de realizarse la prueba dieron positivo a COVID-19, como una medida precautoria y responsable para proteger a los demás integrantes de mi staff y músicos así como a mi centro de trabajo el cual ha sido sanitizado y supervisado por las autoridades en todo momento, he decidido postergar el streaming que tenía programada para el viernes 21 de agosto”, informó en su cuenta de Instagram.

Ya después de los problemas de salud parece que Verduzco está totalmente listo para retomar sus actividades, adaptándose a la Nueva Normalidad.

