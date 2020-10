Misterio resuelto: Eva Cedeño y Mane de la Parra serán protagonistas de la telenovela de Juan Osorio

Eva Cedeño y Mane de la Parra fueron elegidos como protagonistas de "¿Qué le pasa a mi familia?", telenovela de Juan Osorio (TW: @TvsEspectaculos)

El misterio por fin se resolvió, después de semanas de cambios en su elenco, finalmente se reveló este lunes que Eva Cedeño y Mane de la Parra serán los protagonistas de ¿Qué le pasa a mi familia?, la próxima telenovela de Juan Osorio para Televisa.

En un primer momento el productor quería como protagonista de la historia a Livia Brito, pero la mala imagen de la actriz cubana ante el público mexicano -por su agresión a un fotógrafo en Cancún, hizo que Osorio cambiara de idea.

“Me reuní con ella, creo que el público tiene mucho que ver en esta decisión. Acostumbro a respetar el público, estoy en contra de la violencia y las expresiones no gratas, quiero mucho mi país, estoy orgulloso de ser mexicano y no me gusta que le falten al respeto a mi país”, explicó el productor a Sale el Sol acerca de su decisión. “Tengo que asumir la responsabilidad, en este caso la decisión fue mía. Afortunadamente tengo el apoyo de la empresa. Cuando me senté con Livia acordamos que no era conveniente que estuviera en la novela, pero esa fue la razón. Esta novela merece tener a la protagonista ideal”.

Después le ofreció el papel a Ariadne Díaz y se daba como hecho que ella volvería a la pantalla chica en esa producción, pero apenas hace unos días se supo que no estaría en la telenovela, así que la duda era sobre quién sería la protagonista.

Livia Brito fue la primera opción de Juan Osorio (IG: liviabritopes/ juanosorio.oficial)

En el caso del galán también hubo cambios. Osorio quería en primer lugar a José Ron, pero el actor optó por rechazar el proyecto.

“No, no voy a estar. Esta pregunta me la han hecho bastante. No voy a hacer la novela con Juan, él ya sabe que estoy muy agradecido con él. Sí hablamos, tiene un proyecto maravilloso con un personaje muy bonito, pero no voy a estar”, respondió a sus seguidores en Instagram. “Así que no crean todo lo que sale, todo lo que dicen, qué mal que de repente crean tantas cosas que salen. Sí hubo acercamiento, sí hubo plática. Le agradezco por la confianza, por tomarme en cuenta, pero no voy a estar en ese proyecto. Veremos qué viene más adelante, le deseo a Juan todo el éxito del mundo y sé que le irá muy bien”.

Al mediodía de este lunes, Osorio compartió en su cuenta de Twitter algunos clips donde destapó a Cedeño y Mane como los protagonistas, además mostró a su público la primera lectura de guión de la telenovela.

José Ron rechazó la oferta de Osorio (IG: joseron3)

El productor reveló la semana pasada, en una entrevista para el programa radiofónico Todo para la Mujer, que en el elenco ya tampoco estaría la cantante Karol Sevilla, a quien había elegido para hacer la pareja juvenil junto a su hijo, Emilio Marcos.

“Yo estaba muy entusiasmado, la semana pasada me mandó un emisario para decirme que se bajaba del proyecto, lo cual no me gustó mucho... debe tener muchos compromisos, es difícil cuando están en su carrera de cantante. En una novela sabemos que no hay protagonismo, hay un grupo de actores que tienen que participar, no quiso compartir”.

A Juan Osorio no le gustó la forma en que Karol Sevilla abandonó su telenovela (IG: karlosevillaofc/ juanosorio.oficial)

El lugar de Karol será ocupado por Dani Castro, la hija de Daniela Castro y Gustavo Díaz Ordaz.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

José Ron rechazó a Televisa: no estará en la próxima telenovela de Juan Osorio

Karol Sevilla abandonó la telenovela de Juan Osorio y en su lugar debutará la hija de Daniela Castro y Díaz Ordaz

“Quiero mucho a mi país”: la razón de Juan Osorio para sacar a Livia Brito de su telenovela