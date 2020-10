Miguel Bosé enfrentará juicio relacionado con los hijos que tuvo con Nacho Palau

El cantante Miguel Bosé enfrentará un juicio legal en el que su ex pareja, el escultor Nacho Palau, busca que el madrileño reconozca a los hijos que tuvieron, pues aseguró que se trataba de un proyecto familiar que planearon juntos.

Y es que, cuando el cantante y Palau se separaron, Bosé decidió llevarse a los gemelos mayores a la casa que tiene en Panamá, para posteriormente llevarlos a su residencia en México. Cabe recordar que ambos decidieron procrear a dos parejas de gemelos,pero tras la ruptura, los mayores se fueron con Bosé, mientras que los más pequeños se quedaron con Nacho en España.

El problema al que se enfrentan los gemelos menores es su separación con sus hermanos mayores, por lo que Nacho está pidiendo que se les reúnan más como familia. Además, el escultor no está pasando por un buen momento a nivel económico, ya que se ha visto forzado a tomar un trabajo en un restaurante para poder sobrellevar los gastos de los menores.

Sumado a esto, Palau señaló que la distancia entre los cuatro menores ha causado estragos entre ellos por lo que podría afectarlos emocionalmente ya que estaban acostumbrados a estar juntos. As lo dijo Nacho Palau en una entrevista con la revista Vanity Fair:

Me ha fastidiado la vida. Me vine a casa de mi madre. ¡No tenía otro sitio! Yo no quiero nada para mí. Estoy pluriempleado. No puedo llevarlos a un colegio privado. Los niños se necesitan y me importa que la familia esté separada. ¡Todo es un despropósito!