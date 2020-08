Miguel Bosé fue visto usando un cubrebocas luego de convocar a marcha contra ese instrumento

El cantante Miguel Bosé ha dado mucho de qué hablar en los últimos días luego de que convocara a una marcha en contra del uso de cubrebocas, medidas que ha sido implementada para evitar que hubiera un incremento en los casos de contagio ante la pandemia mundial de COVID-19. Pero la polémica no quedó ahí, ya que el cantante no se hizo presente en su propia convocatoria, lo que lo hizo quedar mal ante sus fanáticos.

Y es que el cantante hizo una convocatoria abierta para que sus seguidores se reunieran en la Plaza Colón, con el fin de protestar ante las medidas que ha tomado el gobierno español para enfrentarse a la pandemia, la cual ya ha costado a ese país 28,797 vidas. El llamado de un artista de la talla de Miguel Bosé no es poca cosa y tuvo muchas respuestas positivas de parte de sus seguidores, quienes se encontraron en dicha plaza. Así fue el llamado del cantante:

Chicos y chicas, mañana (domingo 16 de agosto) la concentración por fin será de 18:00 a las 19:00, sólo una hora, es decir de las 6:00 a las 7:00 de la tarde., no han dado más. Con lo cual, ahí nos vemos todos tranquilos, si ven un movimiento raro, no se metan, nosotros somos pacíficos, va a ir todo bien.... Los espera a todos allá. Yo soy la resistencia

El cantante usó un cubrebocas al realizar sus compras en el supermercado (Foto: JOSEFINA BLANCO / EUROPA PRESS)

Sin embargo, él no se encontraba en el lugar, por lo que muchos de sus seguidores esperaron para la llegada del cantante, pues pensaban que sólo se había retrasado. Eso no sucedería ya que Miguel Bosé nunca asistió a la cita que él mismo había convocado. Esto de por si ya había dejado muy mal parado ante todo el público, inclusive sus fanáticos. El cantante no se pronunció sobre su ausencia lo que hizo que fuera fuertemente criticado en las redes sociales:

El responsable es Miguel Bosé, es el que convocó y está todos los días animando a que vayan. Eso sí, él no ha aparecido por allí”; mientras que otro usuario criticó que Bosé haya usado su fama como cantante para poner en riesgo a los demás: “Si tú quieres creer esas cosas es asunto tuyo, no tomes medicamento, no vacunes a tus hijos, pero no uses tu fama como cantante para arrastrar a los demás

Pero el escándalo no paró ahí ya que el cantante fue captado haciendo una compra en un supermercado pero estaba usando la medida contra la que fieramente se había pronunciado: un cubrebocas. El cantante se veía serio, mientras seguía cargando sus compras en su camioneta de lujo y se retiró del lugar. El video fue tomado a finales de julio, un par de semanas antes de dar el mensaje en contra de los cubrebocas.

El cantante aseguró que volverá a subir otro video en el que dará su opinión ante la nueva vacuna para el COVID-19(Foto: Instagram @miguelbose)

En el video, el cantante no se inmutó ni reaccionó ante el usuario que lo grababa. Sólo empacó y se fue. Para variar, el cantante volvió a publicar en sus redes sociales diciendo que muy pronto iba a subir nuevo contenido para dar su opinión acerca de la nueva vacuna contra el COVID-19, de la que dijo lo siguiente:

Queridos amigos y amigas, a partir de mañana estaré subiendo a redes lo que pienso sobre estos temas que se han hecho tan polémicos como el virus, las mascarillas y las vacunas Veo que hay mucha manipulación, entonces a partir de mañana sabrán lo que pienso de todo esto

