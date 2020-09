“La gente tiene derecho a la verdad”: Miguel Bosé reapareció con una exigencia para los gobiernos ante el COVID-19

Miguel Bosé reapareció en una entrevista después de cerrar sus cuentas en redes sociales (Video: Sale el sol)

Durante los últimos meses, Miguel Bosé se ha convertido en una voz polémica en las redes sociales, y se ha constituido como uno de los más mediáticos negacionistas de la actual contingencia sanitaria por COVID-19.

El cantante español también se ha mostrado como defensor de teorías de la conspiración que desacreditan los efectos de la pandemia y plantean hipótesis al respecto, como la aplicación de una futura vacuna, el uso del cubrebocas o incluso hasta la implementación de las torres de tecnología 5G.

Algunos de sus mensajes han sido motivo de censura en las redes sociales, como la ocasión, hace unas semanas, en que Twitter eliminó mensajes del cantante de 64 años, aunque luego fueron recuperados en su cuenta.

En julio, el artista fue captado en Madrid con un notable aumento de peso (Foto: Europa press)

Luego de que hace unas semanas la oficina del cantante madrileño difundiera un comunicado dando a conocer que debido a los ataques recibidos y a la falta de un contrapunto respetuoso en la argumentación de sus teorías, Bosé abandonaría sus redes sociales, el cantante de Autoradio canta reapareció como invitado en una videollamada donde aclaró que lo único que busca es que los gobiernos sean honestos, puesto que la población tiene derecho a conocer la verdad.

“La no alineación en el mensaje que se pretende transmitir lógicamente te expone a ataques de todo tipo”, dijo en una entrevista que se difundió en el canal de Daniel Estulin, misma que horas después de su publicación fue retirada. “(Te expones a) humillaciones, a mofas, en fin; pero eran de esperar estos ataques y van a seguir porque yo no me voy a alinear” , declaró.

El español también aseguró no ser la única persona que se opone al uso obligatorio del cubrebocas y dijo que, pese a toda la avalancha de críticas que ha recibido, seguirá externando su opinión hasta que pueda hablar del tema con libertad.

“Estamos hablamos de un período de dictadura político y en parte escéptica, necesitamos la verdad, la gente quiere saber y tiene derecho a la verdad, pues yo voy a dar pelea por la verdad y no soy el único” , enfatizó.

En agosto, el cantante expresó en un video que "El bicho sí existe y ya mató a mucha gente" (Foto: EFE)

Uno de los puntos más álgidos de la controversia generada por el también actor se dio en junio pasado, cuando aseguró que tanto Suiza, como los países nórdicos de Europa, así como España, saben desde el principio de la gran mentira de los gobiernos, refiriéndose a la pandemia.

El cantante también apoyó una concentración realizada en Madrid en agosto en contra del uso obligatorio del cubrebocas, sin embargo, Bosé, quien ha estado viviendo entre España y México, no se presentó a dicha marcha, hecho que fue duramente criticado.

Miguel Bosé convocó a una concentración masiva en la Plaza Colón, Madrid, misma a la que finalmente no acudió (Video: Instagram @miguelbose)

Hace unas semanas el cantante desapareció de sus redes sociales y aunque se especuló que había sido víctima de censura y expulsión por parte de los administradores de las plataformas, la oficina del artista emitió un comunicado en el que deja en claro que el motivo de su ausencia ha sido una decisión personal al considerar esos espacios como coartadores de la libertad de expresión.

“Ante las informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación relativas a su baja en determinadas redes sociales, en nombre de nuestro representado, DON MIGUEL BOSÉ DOMINGUÍN, queremos precisar, de manera excepcional y de una vez y por todas, que el artista ha decidido voluntariamente darse de baja en dichas redes sociales por los siguientes motivos personales: No considera que en la actualidad dichas redes sean plurales y objetivas. No permiten la libre expresión y sujetan a los usuarios a sus criterios e intereses empresariales y políticos. Ejercen la censura y el control de la información y los contenidos. No encuentra equilibradas las prestaciones que ofrecen a los usuarios y las obligaciones a que les someten”, reza una parte de la carta difundida.

