“Este niño necesita terapia”: en medio de la batalla de Paulina y Colate, su hijo requerirá atención psicológica

Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera, mejor conocido como “Colate”, volvieron a verse las caras en una nueva audiencia virtual con las autoridades de Miami, Florida, y en la que se busca preservar el bienestar de su hijo Andrea Nicolás y quien en breve comenzará a tomar terapia porque ya presenta problemas psicológicos por los conflictos entre sus padres.

Los avances del proceso legal fueron dados a conocer en el programa de espectáculos de TV Azteca, Ventaneando, donde se reveló que el menor de edad deberá recibir atención psicológica por recomendación de su guardiana legal, Amber Glasper, y del mismo juez del caso, Spencer Multack.

“El niño vino a mi oficina hace dos semanas y conversé con él y este niño es sumamente protector, no sólo con su mamá, sino también con su papá”, reveló Glasper en la nueva audiencia celebrada ayer por la mañana.

Y les puedo decir que en el momento en que comenzamos a platicar de los problemas que hay entre sus papás se puso nervioso y con la actitud de cualquier niño, me di cuenta que mintió un poco y no porque no me tenga confianza, sino porque es muy inocente y ama a sus papás y fue un mecanismo de defensa que utilizó porque quiere protegerlos", añadió la encargada de vigilar el desarrollo de Andrea Nicolás desde que se intensificó el proceso legal este año.

Foto: Paulina Rubio/IG - Nicolas Vallejo-Nagera/IG

Amber Glasper recomendó al juez del caso, Spencer Multack, asignar atención psicológica especializada para Andrea Nicolás y un supervisor parental que vigile la convivencia de Rubio y Vallejo, ya siguen sin coordinarse para facilitar las visitas del menor de edad.

“Este niño necesita terapia individual, necesita un espacio sólo para él, alguien con el que él se pueda comunicar”, explicó la guardiana del caso.

Según la propia Amber Glasper, la cantante ya se interesó en esta recomendación, y por lo mismo, ya buscó algunas alternativas para que el niño tenga reciba de un terapeuta.

Ante la recomendación de la especialista, el responsable del caso, Spencer Multack, ordenó asignar la ayuda psicológica para el hijo de Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera: “Lo voy a ordenar ahora y aceptar esa recomendación, si quieren discutir la elección de un terapeuta, lo podemos hacer pero lo voy a ordenar hoy”.

Sobre el más reciente altercado que tuvo la ex pareja, Multack fue contundente sobre el comportamiento mostrado por “Colate”.

“Creo que su cliente debe superar el miedo a entrar a un patio. No encuentro el conflicto de ingresar con su auto para recoger a su hijo, pero si dice que tiene miedo de cruzar las puertas entonces sí hay algo raro aquí... El intercambio del niño debe realizarse en el patio... tiene que entrar y aceptar que las puertas se cierren. Ninguno de los dos puede grabar el intercambio”, concluyó el impartidor de justicia.

(Foto: Instagram)

En abril de este año se supo que Vallejo-Nágera se presentó ante el juzgado número 11 de Miami para solicitar la custodia completa de Andrea Nicolás. Según el empresario español, el menor de edad vive en un “ambiente tóxico y violento”, en el que sufre de maltrato por parte de su madre, su abuela y su tío, por lo que ya presenta cuadros de ansiedad, náuseas y vómitos.

Aprovechó este encuentro virtual para recordar, y declarar por primera vez, que durante su matrimonio él mismo fue víctima de la cantante y que en algunas ocasiones lo golpeó, informó el programa de Univisión, El Gordo y la Flaca.

“Colate” acusó que su ex pareja además consume sustancias tóxicas y aseguró que cuenta con pruebas de todos los maltratos de los que ha sido objeto su hijo y el que la cantante tuvo con Gerardo Bazúa.

Desde entonces Paulina Rubio y Nicolás Vallejo se han enfrentado en varias ocasiones ante el juez en Estados Unidos, para decidir ciertos aspectos en la educación del menor de edad.

En una de las audiencias virtuales se buscó que Andrea Nicolás no viajara a España en medio de la pandemia por coronavirus y en otra se presentó una prueba con la que se descartó que la artista mexicana consuma sustancias tóxicas.

“La Chica Dorada” también tiene un proceso legal pendiente por la custodia de su hijo menor Eros, aunque ya llegó a un acuerdo con el padre de éste, Gerardo Bazúa.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Paulina Rubio sorprendió a sus seguidores bailando electrocumbia en Instagram

La furia de Colate en un enlace con “Ventaneando” y una nueva acometida contra Paulina Rubio: “¿Cuánto pagan a vosotros?”

La verdad de Paulina Rubio detrás de aquel desastroso video en Instagram: “Fue uno de los peores días de mi vida”

Nueva victoria para Paulina Rubio: un juez de EEUU impidió que su hijo viaje a España con “Colate”