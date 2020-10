Paulina Rubio sorprendió a sus seguidores bailando electrocumbia en Instagram

La cantante Paulina Rubio tuvo un día complicado hoy pues además de tener que asistir a la comparecencia con Nicolás Vallejo-Nájera con quien está peleando la custodia de su hijo Andrea, la cantante fue elogiada por un video que subió a su perfil de Instagram en donde apareció bailando una electrocumbia que hizo en colaboración con el cantante Raymix.

El video fue una gran regreso de la “chica dorada” a tal grado de que muchos usuarios de las redes sociales le elogiaron su actitud por el ritmo de su nuevo sencillo. Paulina hizo el video para dar promoción a su participación en los Premios Billboard Latinamerican Awards, en donde participara con su propio segmento.

Sin duda los seguidores de Paulina Rubio disfrutaron del momento ya que hasta la canción resultó muy elogiada en los comentarios de la publicación que subió a su perfil de Instagram. Y es que “la Pau” hasta puso el siguiente comentario para invitarlos al programa de los Premios Billboard:

La cantante aparece en la sala de su casa bailando su canción “Tú y Yo”, que como mencionamos, hizo en colaboración con el cantante mexicano, Raymix. Muchos de sus seguidores aplauden que haya regresado con tanta energía ya que había pasado por un mal momento la semana pasada, cuando subió otro video en el que se disculpaba por su desempeño durante un show virtual y que en Infobae México analizamos en una nota que puedes ver aquí.

Estos fueron algunos comentarios positivos que aparecieron en la publicaciones:

“Así con esa energía, fuerza brillas como toda una reina como solo tu lo sabes hacer eres única y exitosa simplemente la mejor” escribió el usuario @jonathan.tonatiuh. Mientras que @eedgarrggonzalezz “Amo verte tan feliz. Estás más hermosa que nunca @paulinarubio”.

Por otro lado, sus detractores criticaron que aparecieran juguetes de niño como fondo pues muchos interpretaron que la actriz estaba buscando dar una buena imagen ante su reciente confrontamiento con “Colate" quien sigue peleando la custodia absoluta del pequeño Andrea Nicolás, el hijo de ambos.

Justamente hoy se vieron las caras en un juzgado de Miami, en donde la cantante acusó a su ex esposo de lucrar con su intimidad y refirió que “Colate” no pierde la oportunidad de usar la figura de Paulina Rubio para darse a mostrar ante los medios de comunicación y que sus comentarios terminan afectándola siempre que Nicolás habla de ella.

Y es que “Colate” ahora colabora como opinador en un programa de espectáculos en donde hablan sobre escándalos y noticias de la farándula y fue precisamente en un comentario hecho ante los medios de comunicación en el que el español no descartó poner en la mesa el tema de Paulina Rubio. Sin embargo, el día de hoy se mostró muy molesto ante el programa Ventaneando, que lo buscó para cuestionarle cuánto genera con este nuevo proyecto.

“Colate” se refirió, muy molesto con la pregunta que le hizo Mónica Castañeda en representación del equipo del popular programa de espectáculos en donde el español dijo lo siguiente:

Yo lo he dicho muchas veces, parece que a ustedes les encanta hablar de dinero; yo creo que tengo una educación y unos valores distintos y a mí no me gusta hablar de dinero y mucho menos en público. Así que no voy a desvelar lo que cobro o si cobro y no cobro porque soy libre de hacer las cosas como quiero, pero sí que estoy muy ilusionado con este proyecto nuevo