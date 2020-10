La furia de Colate en un enlace con “Ventaneando” y una nueva acometida contra Paulina Rubio: “¿Cuánto pagan a vosotros?”

Foto: Ventaneando - captura de pantalla.

El conflicto entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera continúa más vivo que nunca, pero ahora se extendió hacia los conductores de Ventaneando, quienes resintieron la furia del empresario español en su transmisión en vivo.

Vallejo-Nágera, mejor conocido como Colate, fue entrevistado por la emisión de espectáculos mexicana sobre los constantes conflictos que tiene con “La Chica dorada”, pero se inquietó al ser cuestionado sobre el ingreso monetario que tiene gracias a su actual proyecto.

La pregunta de Mónica Castañeda que molestó a Nicolás Vallejo-Nágera fue: “Qué tan bien pagado está el programa en el que estás en YouTube y Facebook”.

“¿Cuánto pagan a vosotros?”, respondió en más de una ocasión Colate, ya con un tono de voz molesto.

"Yo lo he dicho muchas veces, parece que a ustedes les encanta hablar de dinero; yo creo que tengo una educación y unos valores distintos y a mí no me gusta hablar de dinero y mucho menos en público. Así que no voy a desvelar lo que cobro o si cobro y no cobro porque soy libre de hacer las cosas como quiero, pero sí que estoy muy ilusionado con este proyecto nuevo

Añadió que tiene una amplia trayectoria en el mundo de la farándula que inició desde el año 1998, así que esta incursión en YouTube no es nueva.

“He bailado, por eso les atiendo tanto, porque he estado bailado en esa cadena, ahí nos conocimos y por eso les tengo cariño a algunos de ustedes que conozco personalmente y por eso les atiendo personalmente... a ustedes los conozco, he estado en esos foros y les tengo cariño y aquí estoy dando la cara”, precisó en vivo.

En esta ocasión, Colate aclaró que padeció COVID-19 a principios de marzo, pero tomó todas las medidas necesarias para no contagiar a su hijo y el resto de su familia, ya que en ese entonces aún no sabía nada sobre la enfermedad que ha paralizado a todo el mundo.

Aclaró que la verdad detrás del último conflicto que tuvo con Paulina Rubio: “Yo no he llamado a los medios nunca en mi vida... me dice el reportero que de vez en cuando se pasa por ahí (la casa de la cantante) y como yo llevaba más de hora y media esperando fui a explicarle al policía lo que estaba pasando, lo que pasó es que el reportero se encontró la buena historia”.

“Lo de estar en la puerta esperando horas para mí desgraciadamente es algo habitual, pero se dieron esas circunstancias... la policía suele estar a un lado de la casa casi siempre, no hice ninguna llamada y además yo tenía que recoger a mi hijo a las 12 y el informe de la policía es de la 01:17. Entonces si el niño hubiera salido como debería ser no hubiera pasado nada de esto”, añadió.

Destacó que no existe ninguna cláusula que le impide hablar acerca de su vida o los diversos conflictos que tiene con la “Chica Dorada”, por lo que en ningún momento estaría en desacato ante la Corte de Miami, donde se revisa el proceso legal por la custodia del menor de edad que tienen en común.

Aseguró que no tiene interés de regresar a enfrentarse en la Corte de Estados Unidos, pero si es necesario lo volverá a hacer. “El sentido común en este caso no me engaña y dudo mucho que no volvamos a ir a la Corte”.

La batalla legal entre ambas personalidades se intensificó este año, luego de que el empresario español se presentó ante las autoridades norteamericanas para defender la integridad de su hijo, quien presuntamente es víctima de las agresiones de su madre, abuela y tío.

El conflicto avanzó hasta impulsar a Paulina Rubio a someterse a una prueba antinarcóticos, en la que se confirmó que no consume sustancias tóxicas a excepción de cannabis, elemento que es completamente legal donde la ingirió.

Nicolás Vallejo-Nágera se refirió al episodio que vivió el lunes pasado, cuando esperó a su hijo por más de una hora y jamás salió para reunirse. Ese día fue captado por un reportero local y conversó con un agente policiaco, quien levantó un reporte.

