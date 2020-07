Nueva victoria para Paulina Rubio: un juez de EEUU impidió que su hijo viaje a España con “Colate”

Foto: Paulina Rubio/IG - Nicolas Vallejo-Nagera/IG

La cantante Paulina Rubio ganó una nueva batalla a su ex pareja Nicolás “Colate” Vallejo-Nágera. Un juez de la Corte de Miami dio la razón a “La Chica Dorada” e impidió que su hijo Andrea Nicolás viajara a España con su padre para ver al resto de su familia.

Fue Paulina Rubio quien solicitó la realización de una audiencia virtual emergente ante el juez Spencer Multack, porque su ex pareja solicitó permiso para viajar a España con su hijo de nueve años, sin contemplar la crisis sanitaria que se vive en todo el mundo.

La artista mexicana, preocupada por la presencia del coronavirus, llamó a las autoridades norteamericanas para pedir que no se autorizara este viaje, lo que fue apoyado por la guardiana legal del menor y el juez de Miami.

“El niño está muy interesado en ir a España, tienen familia allá y claro que sería un viaje muy bueno para él en cualquier otra circunstancia, pero debido a la pandemia y Miami está considerado como el epicentro de la pandemia, mi preocupación es que si el niño viaja a España podría estar en riesgo de contraer el virus durante el viaje que es muy largo y ya no podría regresar”, dijo Amber Glasper, la guardiana del niño, durante la audiencia a la que Ventaneando tuvo acceso.

La artista mexicana, preocupada por la presencia del coronavirus, llamó a las autoridades norteamericanas para pedir que no se autorizara este viaje (Foto: EFE/Mariscal/Archivo)

La representante legal del menor de edad destacó que existirán otras oportunidades para que Andrea Nicolás viaje a España, pero en esta ocasión lo percibe complicado por la situación de salud que se vive en todo el mundo: “Creo que este viaje debe ser retrasado, en este momento no creo que sea correcto”.

El abogado de Nicolás “Colate” Vallejo-Nágera explicó en la audiencia virtual que este viaje a España es una cuestión familiar, que se realiza cada año y que fue planeado con mucha antelación.

“El niño siempre espera para poder viajar a España. El papá lo tiene planeado, tiene los boletos, sabe donde quieren ir, los lugares exactos, el niño está emocionado de ir. No hay ninguna evidencia que compruebe que España vaya a cerrar fronteras, de hecho han reportado que los números de contagios son mínimos en comparación con los de Miami”, destacó.

Pero a pesar de los argumentos presentados por el defensor de “Colate”, el juez Spencer Multack decidió hacer caso a las recomendaciones de la guardiana legal del niño de nueve años, Amber Glasper, y apoyar la idea de Paulina Rubio de no realizar el viaje.

“Entiendo que esto es un viaje familiar y que tanto el señor Nágera como su hijo están emocionados por hacerlo, pero no estamos viviendo en términos normales y no puedo asumir ese riesgo; así que lo lamento mucho pero creo que habrá más viajes y no puedo permitir que su hijo tome ese avión a España”, explicó el juez en el video obtenido por Ventaneando.

"Colate" aseguró que ha tenido problemas para que Paulina lo deje convivir con su hijo (IG:colatenicolas)

“La moción ha sido rechazada, habrá más oportunidades, ya saben; quizá en un par de meses, pero en este momento, en el pico de esta pandemia, sería completamente irresponsable permitir que esto pase”, concluyó

En abril de este año se supo que Vallejo-Nágera se presentó ante el juzgado número 11 de Miami para solicitar la custodia completa de Andrea Nicolás. Según el empresario español, el menor de edad vive en un “ambiente tóxico y violento”, en el que sufre de maltrato por parte de su madre, su abuela y su tío, por lo que ya presenta cuadros de ansiedad, náuseas y vómitos.

Aprovechó este encuentro virtual para recordar, y declarar por primera vez, que durante su matrimonio él mismo fue víctima de la cantante y que en algunas ocasiones lo golpeó, informó el programa de Univisión, El Gordo y la Flaca.

“Colate” acusó que su ex pareja además consume sustancias tóxicas y aseguró que cuenta con pruebas de todos los maltratos de los que ha sido objeto su hijo y el que la cantante tuvo con Gerardo Bazúa.

Desde entonces Paulina Rubio y Nicolás Vallejo se han enfrentado en varias ocasiones ante el juez en Estados Unidos, para decidir ciertos aspectos en la educación del menor de edad.

“La Chica Dorada” también tiene un proceso legal pendiente por la custodia de su hijo menor Eros, aunque ya llegó a un acuerdo con el padre de éste, Gerardo Bazúa.

