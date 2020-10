“Seguimos adelante”: Pablo Lyle se alista para su juicio por presunto homicidio

El juicio de Pablo Lyle iniciará el 15 de marzo de 2021 (EFE)

Prácticamente dos años después de haber protagonizado un incidente violento que tuvo trágicas consecuencias será cuando Pablo Lyle se enfrente ante el jurado en Miami por presunto homicidio. Y este miércoles el abogado del actor aseguró que se alistan para enfrentar el proceso.

Fue el 31 de marzo de 2019 cuando Lyle golpeó a un hombre cubano que murió días después.

El actor de Mirreyes contra Godínez fue señalado como responsable de la muerte y desde entonces se encuentra en libertad condicional en Miami, sin posibilidad de regresar a México para trabajar.

Será hasta el 15 de marzo de 2021 cuando inicie el juicio, como fue ratificado este miércoles por la jueza Marlene Fernández-Karavetsos, del condado de Miami-Dade.

Pablo Lyle tuvo que pausar su carrera como actor para atender el juicio en su contra (Foto: Captura pantalla TV Azteca)

Bruce Lehr, abogado de Lyle, habló en la audiencia en donde expresó: “Ya tenemos una fecha (para el juicio). Todo está bien y seguimos adelante”, según información de la agencia AP.

Pablo Lyle estuvo conectado a la audiencia virtual pero no apareció en cámara y tampoco habló.

Debido a la pandemia de COVID-19 el proceso legal de Lyle se ha retrasado y si bien desde el pasado agosto se había establecido la fecha de inicio del juicio, fue hasta la audiencia de este miércoles que se ratificó.

El equipo legal de Lyle ha insistido en varias ocasiones en la necesidad de que se le permita al actor viajar a México para poder trabajar y cubrir así sus gastos.

“Enfrenta una situación económica y familiar difícil, en medio de su arraigo domiciliario en Miami”, dijo el abogado Philip Reizenstein en la audiencia de agosto, tratando así de persuadir a las autoridades para adelantar la proceso.

Pablo Lyle golpeó a un hombre cubano en Miami durante un altercado (Foto: Miami Dade Correction Center)

Durante todo el caso, Lyle ha insistido en que golpeó a Juan Ricardo Hernández, de 63 años, en defensa propia, pues temía que lo agrediera a él o a su familia.

Según el video de las cámaras de seguridad, Hernández se bajó de su auto en un semáforo en rojo para acercarse a la ventanilla del vehículo en el que viajaba Lyle con su esposa y sus dos hijos rumbo al aeropuerto de Miami. Quien conducía era el cuñado del actor.

Fue el cuñado de Lyle quien se bajó primero del auto para discutir con Hernández, pero regresó al percatarse de que su auto se movía.

Sin embargo, en ese momento Lyle bajó corriendo del coche hacia Hernández, a quien golpeó en la cara y de inmediato regresó al vehículo.

Pablo Lyle ha permanecido en Miami para atender el caso, sin posibilidad de trabajar (Foto: Captura pantalla Telemundo)

Cuatro días después de la agresión, Hernández falleció en un hospital a raíz de una lesión cerebral provocada por el golpe.

En una entrevista para Ventaneando, el pasado mayo, Bruce Lehr explicó el porqué de su argumento de defensa propia.

“Este es un caso clásico de defensa propia; él estaba tranquilamente en un auto, fue atacado, él salió y usó la menor fuerza posible para golpear al hombre una sola vez; lo que pasó después de eso fue muy desafortunado”, precisó.

“Con todo respeto a la Corte de Apelaciones, sentimos que no nos están apoyando y nos gustaría tener más opiniones. El término legal On Bunk quiere decir que en lugar de presentarnos ante los tres jueces de la Corte de Apelaciones para que decidan si procede la ley Stand your Ground, nos presentemos frente a la Corte de Apelaciones completa, pero aún estamos estudiando si recurriremos a ese recurso”, concluyó

