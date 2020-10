Ex esposa de Julián Gil lo defiende tras perder juicio contra Marjorie de Sousa

La primer ex esposa del actor Julián Gil salió en su defensa luego de que se anunciara que perdió el juicio para la custodia de su hijo, Matías Gregorio, quien nació de la relación con la actriz venezolana Marjorie de Sousa.

Fue Brenda Torres, quien es la madre de la primera hija de Gil, quien salió a defender al ahora empresario a través de un comentario en su perfil de Facebook, esto debido a que un juez en México le dio la completa potestad a De Souza, a la que además se deberá pagar los gastos de manutención que la actriz solicitó para el menor. Así fue como Brenda Torres se refirió a la justicia en México:

Y es que el punto que más criticó Brenda fue que ahora depende de Marjorie de Sousa si el pequeño Matías puede ver a su padre, algo que podría afectar la relación de paternidad con él y que podría causarle un problema psicológico al menor:

Además argumentó que el empresario argentino siempre ha sido un buen padre para su hija, a pesar de que se haya dado la separación entre los dos y que siempre ha acudido cuando se le ha necesitado:

Y es que uno de los puntos que desató la polémica de este caso fue la cantidad económica que Marjorie de Sousa pedía a Julián Gil, pues se trataba de alrededor de 130 mil pesos mensuales para un pequeño que apenas tiene tres años. La hermana de Julián, Patricia Ramosco, comentó en un video en Instagram la cantidad de dinero que pidió de Sousa y el argumento con el cual solicitaba ante el juez dicha cantidad.

En el video de Ramosco aparece en forma de lista que los gastos más amplios que tiene Marjourie es el de la niñera, por la cual paga 50,000 pesos; chofer, 15,000 pesos; súper y pescadería 7,500 pesos; farmacia, 3,000 pesos; trabajadora doméstica, 6,200 pesos; entre otros. Sumado a esto, Marjourie le exigió un plan de ahorro para la universidad de Matías en donde se tiene que depositar USD 2,500 al mes con tipo de cambio actualizado.

Además de que podrían surgir gastos considerados como extras, como fue el que anunciaron en el cumpleaños del pequeño y en el cual Marjourie dijo que gastó alrededor de 30 mil pesos. Así señaló los gastos la hermana de Julián Gil:

Por su parte, el empresario denunció a través de su perfil de Instagram que la actriz de origen venezolano lo tiene bajo amenazas debido a que conoce gente que es muy influyente en México y argumentó que este fue el motivo por el cual tuvo que salir del país para radicar en otro lado:

Tengo una grabación de una reunión que hubo donde a mí se me amenazó de que si yo peleaba la patria potestad yo me atenía a las consecuencias, porque la señora tenía unos padrinos y mucho poder. ¿Por qué me fui de México? Me fui de México porque se me amenazó y todavía se me sigue amenazando. Yo amo México, mi carrera estaba en México, mi vida estaba en México. Me tuve que ir por la presión