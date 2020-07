En esto gasta Marjorie De Souza la pensión de Julián Gil

El escándalo continúa entre los actores Julián Gil y Marjourie De Souza por la custodia de su hijo, Matias, luego de que la hermana de Gil publicara una lista en la que supuestamente se muestra en qué se gasta la pensión que el actor entrega como manutensión, cantidad que rodea los 400 mil pesos al mes.

Patty Ramosco, hermana del actor, subió a su perfil de Instagram un video en el que menciona el desglose de los gastos de la pensión administrada por Marjourie. Y es que la situación entre ambos actores es volátil desde que Gil reportó que Marjourie lo amenazó con querer quitarle la patria potestad de Matias, además de mencionar que uno de los padrinos de la actriz lo amenazó, razón por la cual tuvo que irse de México.

Recientemente el actor reclamó a Marjourie que sólo “sirve de chequera” para la actriz pues le exige la cantidad de 400 mil pesos cada mes como pensión. Así lo publicó en su perfil de Instagram:

Fue en ese mismo comentario que dio a conocer que había sido amenazado por alguien muy cercano a la actriz, lo que hizo que su carrera tuviera un cambio muy fuerte pues todo lo que él construyó se encuentra en México:

Tengo una grabación de una reunión que hubo donde a mí se me amenazó de que si yo peleaba la patria potestad yo me atenía a las consecuencias, porque la señora tenía unos padrinos y mucho poder. ¿Por qué me fui de México? Me fui de México porque se me amenazó y todavía se me sigue amenazando. Yo amo México, mi carrera estaba en México, mi vida estaba en México. Me tuve que ir por la presión