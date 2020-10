“Su cheque mensual le llegará sin falta”: hermana de Julián Gil envió un fuerte mensaje a Marjorie De Sousa

Patricia Ramosco incluyó en su bio de Instagram una petición de justicia para el gobierno mexicano (Foto: Instagram@patty_ramosco)

Tras tres años de peleas en los tribunales y múltiples enfrentamientos en los medios de comunicación, finalmente la justicia decidió que la actriz Marjorie De Sousa sea quien se mantenga al frente del cuidado de su hijo Matías Gregorio, pequeño que procreó en 2017 al lado del actor Julián Gil; al conocerse la noticia, la hermana del argentino no se mantuvo callada y a través de su cuenta de Instagram envió un contundente mensaje a De Sousa.

De acuerdo con la información difundida por el programa El gordo y la flaca, Julián Gil deberá proveer mensualmente el 20% de sus ingresos totales para la manutención del menor. Ante esta situación, Patricia Ramosco, la hermana del histrión, envió un mensaje con dedicatoria a Marjorie asegurando que desde el primer día que comenzaron los problemas legales, era evidente que el fin de la batalla legal se trataba de un asunto de carácter económico.

“Díganle a la señora que no se preocupe, que su cheque mensual le llegará sin falta… al fin lo que dijimos desde el día uno, todo era un tema económico, Matías siempre fue y será un cheque al portador", expresó la mujer que cuenta con más de 40,000 seguidores en Instagram.

Patricia Ramosco aseguró que la motivación de Marjorie para darle batalla a Julián es en realidad el dinero (Foto: Instagram @marjoriedesousa / @patty_ramosco)

Ramosco también escribió un mensaje dirigido a su sobrino Matías, y completó el recado con una serie de hashtags que dan cuenta de la opinión que tiene ante la sorpresiva noticia:

“Querido MATI, el día que puedas tomar tus propias decisiones acá te estará esperando una familia y amigos con grandes valores y créeme que conocerás la verdad #teesperamos #huerfanosdepadresvivos #manejodeinfluencias #elverdaderodiariodematiasgil #familiabendecida #teamamos #derechosdelniño #bastadeabusos #losniñosserespetan #paz", agregó la mujer que en la descripción de su biografía en la red social colocó:

“Matías, papá sí importa, sí vale. #justicia #abusoinfantil #lopezobrador #niñosfelices #huerfanodeamor #gobiernodemexico #derechoshumanos #unidospodemos”

El protagonista de “Por amar sin ley” ha compartido en sus redes sociales las ocasiones en que se le permite encontrarse con el pequeño (Foto: Instagram)

Por el momento, Julián Gil se encuentra tomando unas vacaciones en Turquía al lado de su novia Valeria Marín, por lo que no ha emitido ninguna declaración al respecto ni ningún comentario en sus redes sociales, pero se anticipa que sin duda esta situación será un golpe muy duro para el histrión, quien en reiteradas ocasiones mostró su hartazgo por no poder llevar a buen puerto la batalla legal contra su ex pareja por la custodia del pequeño de tres años.

Por su parte Marjorie De Sousa reapareció en sus redes sociales para colocar un controversial mensaje donde reflexionó sobre el amor. Así lo escribió la venezolana: “Amarse a uno mismo es el inicio de un romance que dura toda la vida #SiempreBrillaFuerte #AmorPropio #Ámate #LaVidaEsUnHermosoRegalo”

A pesar de que no mencionó nada acerca de su ex pareja ni del pequeño Matías, algunos de sus seguidores aseguraron que el mensaje fue una indirecta ante la situación que está viviendo y a la resolución que la justicia determinó respecto a Gil, quien no para de compartir imágenes de sus vacaciones junto a su novia y de asegurar que está muy feliz a su lado.

Julián y su novia se encuentran vacacionado en Turquía actualmente (Foto: Instagram de Valeria Marín)

Aunque la hermana de Julián ya habló fuerte al respecto, el actor ha optado por el silencio. Ésta no es la primera ocasión en que Patricia despotrica contra su ex cuñada, incluso hace pocas semanas, la argentina aprovechó el lanzamiento como cantante de Marjorie para lanzarse en su contra.

Fue a través de un clip donde De Sousa aparece cantando un fragmento de la canción Equivocada, original de Thalía, que la hermana de Julián Gil agregó un comentario breve, pero contundente.

Ya que la letra de la canción reza: “Y es que siempre estuve equivocada”, Moscoso agregó en la descripción del clip: “Gracias por recordárnoslo, siempre lo hemos sabido”.

