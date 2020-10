Paty Navidad dijo que estamos a punto de experimentar un “salto cuántico” que nos volverá “cyborgs"

La actriz Paty Navidad suele asombrar por el tipo de comentarios que publica en las redes sociales y el que hizo el día de hoy no es la excepción pues en esta ocasión se refirió a que muy pronto la humanidad dará un avance tecnológico enorme que permitirá a los seres humanos convertirse en cyborgs.

El tweet no dejó de hacer referencia a que los gobiernos del mundo buscan implantar microchips a través de las vacunas con el fin de controlar a la gente y modificar su genética, la cual intentarían cambiar a partir del ARN. Así dice el polémico tweet:

La publicación fue inundada por retweets y por “Me gusta” de otros usuarios de la popular red social, algo que le dio impulso para seguir con un hilo de publicaciones relacionadas con el tema del control de la mente y otros experimentos que, según Paty, surgieron a través del MK Ultra, el proyecto de manipulación mental llevado a cabo por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés).

Muchas personas no se dan cuenta que están bajo control mental, hipnotizados por los medios de comunicación y de la tecnología que ya los secuestró y controla sus cerebros con ondas de radiación electromagnética la cual también puede provocar efectos similares a los virus y más.

En otras publicaciones siguió defendiendo su punto de vista mientras argumentaba con algunos de los usuarios de la red social, aunque por supuesto que el tema central para dar seguimiento al contenido fueron los ya constantes memes que publicaron en las redes sociales. Así fue como Paty Navidad siguió twitteando sobre el tema:

Entre los memes más populares que salieron en respuesta a la actriz fueron los que hicieron referencia a su capacidad intelectual y que criticaron que esté de vuelta con teorías que para muchos no tienen sentido:

Paty Navidad a favor de Donald Trump y contra el COVID-19

Y es que la actriz ha llamado mucho la atención de los usuarios de las redes sociales luego de que publicara otro de sus polémicos tweets en los que respondía a los críticos de Donald Trump con respecto al COVID-19. Paty criticó a quienes se burlaron del presidente de los Estados Unidos y les escribió lo siguiente:

No se emocionen adoradores del virus socialista-comunista-marxista-progresista. Todo estará bien con @realDonaldTrump y @FLOTUS y pronto regresarán fortalecidos, primero Dios (...) No hagan tanto escándalo por el diagnóstico positivo de @realDonaldTrump por COVID-19, el pobre virus de gripe morirá rápido con #DioxidoDeCloro (CDS, MMS). Es parte del plan para imponer miedo y debilitar a oponentes, pero donde existe fe y amor no hay miedo a nada ni a nadie