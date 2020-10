Grettell Valdez reveló lo que en realidad pasa con su esposo

Grettell Valdez aclaró la situación de Leo Clerc (Foto: Instagram@grettellv)

En julio pasado Grettel Valdez estuvo en el ojo del huracán debido a que se dio a conocer que su esposo, Leo Clerc, estaba enfrentando un proceso legal de un caso que tiene más de 10 años en Suiza. La situación se aclaró con una carta que el empresario suizo mandó a los medios.

Por su parte, la actriz ha continuado compartiendo su vida a través de su cuenta de Instagram. Ahí, Valdez reveló que ha tenido días difíciles, los cuales se complicaron después de la reciente muerte de su padre. No obstante, ella agradeció a sus fans por su apoyo e incluso los invitó a hacerle preguntas.

Una de sus seguidoras la cuestionó acerca de lo que pasaba con su esposo. La intérprete entonces colocó una selfie de su pareja, con un lago y una montaña de fondo. Con ésta, ella aseguró que todo se encontraba bien con él, y confirmó que el modelo ha estado viajando a Suiza muy seguido.

“Nada, trabajando entre México y Suiza, como siempre. Va y viene. No lo ven en mis redes porque no le gusta y eso lo respeto. Su mamá [está] muy grave y eso lo tiene muy triste”, explicó Valdez.

La actriz también explicó que su suegra ha estado enferma (Foto: Instagram@grettellv)

De acuerdo con la revista ¡Hola!, hace unos meses la actriz compartió que su suegra estaba muy delicada de salud, y ésta era la razón principal de los viajes de Clerc a su país natal.

Meses difíciles

En los últimos días de julio, Clerc escribió una carta a Pati Chapoy en la que reveló todo lo que estaba pasando en su vida. La comunicadora la leyó en su programa de TV Azteca.

“El día de hoy, mi esposa y algunos amigos me hicieron llegar un fragmento de su programa en el que hablan de un servidor y de la estancia en mi país; sobre ello, quiero compartirles que, en efecto, me encuentro en Suiza, extrañando mucho a mi esposa. Estoy en casa cuidando a mi madre, en compañía de mis familiares, estas últimas semanas han sido muy difíciles para mí, entre la enfermedad de mi madre y no tener cerca a mi esposa, el tiempo transcurre más lento”, escribió.

En el escrito también explicó que se encontraba en Suiza, tratando de reparar el daño que había hecho. Agregó que no estaba preso y agradeció a la gente que le dio una segunda oportunidad.

Grettell Valdez consideraba como su padre a Guillermo Smyth (IG: grettellv)

“Hace casi 10 años, a mis 29 años, cometí un error del cual me arrepiento hasta el día de hoy, un error que admití públicamente y que tuvo una sanción pública, error sobre el cual no pararé hasta resarcir a la sociedad de mi país cualquier daño que le haya causado, directa o indirectamente. Actualmente me encuentro en Suiza atendiendo mi situación jurídica en total libertad de movimiento”, declaró.

A pesar de que las cosas parecían marchar mejor para la actriz, a principios de mes Valdez reveló que su figura paterna, el actor Guillermo Smyth, tenía muerte cerebral. También anunció que la decisión de la familia era evitar su sufrimiento, por lo que lo desconectarían pronto.

Después de su fallecimiento, Valdez publicó en Instagram una imagen con el actor, quien en realidad era su tío, y le dedicó un mensaje.

“Fuiste un gran guerrero luchando hasta el último momento. Para mí es muy complicado dejarte ir, fuiste mi padre en toda la extensión de la palabra, nunca dejaste de cuidarme y amarme. Gracias por enseñarme que la vida siempre se vive con amor, crecí admirándote y tú fuiste quien me motivó a lograr mis sueños y ser lo que ahora soy, tu talento en el escenario fue mi mejor ejemplo, te amo me vas hacer mucha falta, pero sé que nos volveremos a ver”, escribió.

