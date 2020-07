“Pato” Borghetti negó que el esposo de Grettell Valdez esté en la cárcel

Patricio Borghetti precisó la información dada a conocer respecto del esposo de Grettell Valdez, su ex pareja y madre de su hijo Santino (Foto: Instagram Patoborghetti)

El presentador Patricio “Pato” Borghetti rechazó que Leo Clerc, el esposo de Grettel Valdez, esté encarcelado en Suiza.

Durante un segmento del programa Venga la alegría Flor Rubio habló con su compañero sobre la versión surgida este martes por la tarde.

Y es que en el programa Ventaneando se informó que el empresario y modelo suizo se encuentra en la cárcel luego de ser sentenciado a 18 meses de prisión por una acusación de fraude y lavado de dinero.

En la emisión de TV Azteca se aseguró que el fiscal del caso fue indulgente con Clerc porque devolvió 40 mil de un millón 700 mil francos suizos que entre él y su ex pareja habrían obtenido de manera fraudulenta durante cinco años a través de la falsificación de tarjetas de crédito.

Borghetti contó algunos detalles de la situación legal del esposo de su ex

Sin embargo, Borghetti comentó que la situación no es así.

“Pato”, quien fue esposo de Grettell y tiene un hijo (Santino, nacido en 2008), explicó que varios medios trataron de comunicarse con él para conocer su versión, pero decidió que solo hablaría del caso en Venga la alegría.

“Como es un tema delicado prefiero no involucrarme demasiado, lo que sí te puedo decir es que ayer hablé con Gretell, está un poco afectada por cómo se dio la información, pero tranquila”, le dijo Borghetti a Flor Rubio.

“Lo que te puedo confirmar es que Leo no está en la cárcel, esto no es algo que pueda o no creer, esto a mí me consta porque ha estado él hablando con Santino vía FaceTime”, señaló.

Pato pudo hablar tanto con Grettell como con su esposo

Borghetti fue muy cuidadoso al tocar el tema, pues explicó que hay cuestiones legales en las que no se puede meter. Aceptó que sí “existe una situación” que Clerc “está resolviendo”, pero insistió en que el empresario “no está en la cárcel, porque ayer habló conmigo desde Suiza, un poco avergonzado, angustiado, para platicarme un poco cuál era la situación, para que me quedara tranquilo como papá de Santino”.

Según Pato, Clerc le dijo que no es verdad todo lo que se está diciendo de él. “En la cárcel no está, sí tiene una situación que está resolviendo”.

Además contó que el empresario puede salir en cualquier momento de Suiza, y es que un reciente testimonio de Gretell, respecto de que su marido estaba varado en ese país, sirvió para reforzar la historia del encierro en prisión.

Grettell Valdez y Leo Clerc (Foto: Instagram@grettellv)

“Mi marido está atrapado en Suiza. No pudo llegar a mi cumpleaños, que es tristísimo... Tres semanas o cuatro semanas (que no lo veo), la verdad es que no quiero ni pensar porque todavía ni siquiera le dice la aerolínea cuándo es el regreso”, dijo la actriz al segmento El Break de las 7 de la cadena Univision.

Pero en la entrevista de esta mañana con Venga la alegría, Borghetti aseguró que Clerc “puede salir de Suiza, podría regresar a México cuando quiera a la vez que sigue acudiendo a las audiencias de este problema que tiene que resolver”.

El presentador comentó que su ex esposa ya sabía de la situación legal del empresario, pero no esperaba la manera en que se daría a conocer en México.

“Ella ya sabía, era algo que ella y él tenían platicado y sí obviamente está sacada de onda por cómo se manejó que está preso en la cárcel, porque no es cierto”.

Se casaron en diciembre de 2018

Gretell Valdez y Leo Clerc se casaron en diciembre de 2018 en Acapulco.

El enlace fue una sorpresa, pues mantuvieron en secreto los detalles de la celebración y fue la propia Gretell quien dio a conocer que ya estaba casada a través de algunas publicaciones en sus redes sociales.

Por ahora Valdez no ha hecho comentarios respecto de la situación legal de su esposo, pues sus publicaciones más recientes en Instagram tienen que ver con algunas rutinas de ejercicio que ha hecho y también un post en donde lució su figura en bikini.

