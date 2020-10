La verdad sobre la presunta muerte del padre de Grettell Valdez

La actriz Grettell Valdez dio a conocer que su tío Guillermo Smyth padece de muerte cerebral pero que aún se encuentra con vida, con el fin de aclarar rumores pues diversos programas informaron erróneamente que el señor había fallecido.

Originalmente, la noticia de la muerte del actor fue dada por el programa matutino Venga La Alegría, en donde el conductor Patricio Borghetti anunció el fallecimiento de la figura paterna de Grettel, quien había sido ex pareja de “Pato”. En el programa, Borghetti no pudo resistir la pérdida de quien había sido un gran amigo y apoyo para él, por lo que rompió a llorar mientras daba la noticia.

Guillermo Smyth fue la figura paterna en la vida de Grettel Valdez y por lo que cuando ella contrajo matrimonio con Patricio Borghetti, el conductor se convirtió en un amigo incondicional y a pesar de que la relación con la actriz llegó a su final, ambos terminaron unidos por una gran amistad. La pareja tuvo un hijo como parte del matrimonio, el pequeño Santino.

Así fue como Grettell Valdez aclaró la complicada situación de Guillermo Smyth:

Ayer, mientras estaba en mi llamado trabajando, recibí una llamada donde me informaban que mi papá tenía muerte cerebral, obviamente fue muy fuerte para mí, estando tan lejos, pues porque toda mi familia está en Querétaro, agarré el coche con mi hijo (...) Me esperaron para que yo pudiera despedirme de él. Yo no sabía que nuestros protocolos son diferentes a los de Estados Unidos, en Estados Unidos se puede desconectar en el momento que la familia lo decida, en México no, tiene que haber un proceso en donde se le van quitando los medicamentos y en un par de horas le van a quitar el respirador, se nos va en cuestión de horas