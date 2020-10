Sin luz, agua ni alimentos suficientes: cómo enfrentó Bárbara de Regil el paso del huracán Delta

La actriz Bárbara de Regil vivió momentos complicados para encontrar un refugio (Foto: Instagram de Bárbara de Regil)

La actriz Bárbara de Regil vivió momentos complicados para encontrar un refugio, antes de la llegada del huracán Delta a las playas del Caribe mexicano.

La protagonista de Rosario Tijeras llegó a Tulum, en Quintana Roo, el pasado fin de semana y desde entonces su estancia ha sido opacada por dos fenómenos naturales, primero la tormenta tropical Gamma y ahora el huracán Delta, el cuál amenazó con golpear con gran fuerza las costas caribeñas durante las últimas horas.

Las complicaciones para la también influencer en temas fitness comenzaron ayer por la mañana, cuando las autoridades emitieron una alerta roja o de peligro máximo para Quintana Roo y Yucatán, ante el arribo del huracán Delta, el cual se había intensificado hasta la categoría 4, una de las más poderosas en la escala de Saffir-Simpson.

“Hermanitas, no pude dar la clase. Perdón estamos en emergencia”, escribió en su historia de Instagram para manifestar su preocupación ante la situación que se avecinaba.

Video: Bárbara de Regil / IG.

Horas después, se supo que debía dirigirse a un destino seguro ya que el hotel en que se hospedaba está ubicado frente a la playa, uno de los lugares más peligrosos con la llegada del huracán Delta.

“Nos desalojaron del hotel, no hay vuelos, el huracán viene fuertísimo y no tengo dónde quedarme”, relató un poco consternada en su red social.

Ante esta situación, Bárbara y su familia comenzaron su búsqueda para encontrar un lugar seguro en el cual podrían enfrentarse a la emergencia meteorológica en el caribe mexicano.

En entrevista con Venga la Alegría, la famosa mexicana se sinceró sobre lo complicado que fue encontrar un techo para dormir durante la madrugada de este miércoles y los inconvenientes a los que se enfrentaron en una ciudad en peligro y completamente cerrada por la emergencia.

Video: Bárbara de Regil / IG.

“Nos desalojaron del hotel porque estamos frente a la playa y viene muy fuerte, de categoría 4. Entonces cuando nos sacaron dijimos '¿y ahora qué hacemos? ¿a dónde vamos?”, comentó la actriz al programa matutino de TV Azteca.

“Renté una villa en Bacalar, pero no nos la aceptaron que porque el mismo día no (se puede el ingreso a la estancia) y aparte de que traíamos a Simba (su mascota)”, detalló.

Resaltó que ella y su familia corrieron con mucha suerte en medio de la contingencia: “Gracias a Dios encontramos un departamento aquí mismo en Tulum que nos dieron. Está seguro, obviamente no es un refugio, aquí sí hay ventanales y grandes, pero cualquier cosa el baño no tiene ventanas y nos meteremos ahí”.

También evidenció que le costó trabajo comprar víveres para afrontar el paso del Huracán Delta. “Fui al súper pero todo se acabó. Hubo compras de pánico, obvio, y cuando yo llegué ya no había tantas cosas como hubiera querido, ya no había atún, elotes, esas cosas que son en frío porque no tenemos gas”, relató la actriz de 33 años.

(Foto: Instagram de Bárbara de Regil)

La situación de la influencer fue dado a conocer por ella misma desde ayer en sus historias de Instagram. A través de este medio ha documentado su paso por Tulum desde que llegó el fin de semana pasado.

“El internet está fallando muchísimo y la luz como que va y viene, ya recolecté un poquito de agua por cualquier cosa, pasé al súper y compré algunas cosas, no muchas porque cuando yo llegué no había casi nada, ya encontramos un lugar donde quedarnos”, contó en sus redes sociales.

“El huracán llega en la madrugada, dicen que viene fuertísimo, yo nunca en mi vida he vivido un huracán y es mi primera vez... estoy bien, yo confío en que va a pasar y mañana va a ser un súper buen día”, se sinceró.

Otros famosos en medio del huracán

Como Bárbara de Regil, Sherlyn, Fernando del Solar y Roberto Palazuelos debieron buscar alternativas para mantenerse a salvo en diferentes zonas y en espera de que la emergencia concluya en Quintana Roo.

Video: Sherlyn / IG.

Sherlyn fue de las pocas personas que pudieron salir del estado caribeño antes de la llegada del huracán Delta. La actriz y cantante compartió su arribo al aeropuerto Cancún, donde abordó el último vuelo con destino a la Ciudad de México.

“No me quedé tranquila de estar aquí en pleno huracán con André. Estoy tratando de salir de Cancún, no me quiero arriesgar a los vientos, los vidrios y esas cosas con un bebé”, dijo la también presentadora antes de abordar la última aeronave con destino a la capital del país.

Fernando del Solar también vive los estragos del huracán Delta

Fernando del Solar, quien se encontraba de vacaciones en Cancún, también fue evacuado por el personal del hotel que ocupó hasta ayer por la tarde.

“Seguimos en Cancún, todo está muy bien, nos están evacuando y llevando al refugio. El huracán Delta ya es categoría 4 y esperamos que no pegue fuerte aquí en Quintana Roo; lo bueno es que estamos prevenidos”, aseguró en su red social.

Roberto Palazuelos fue otro que pudo abandonar la zona caribeña. El “Diamante negro” utilizó un jet privado para alejarse de la emergencia justo después de desalojar sus hoteles en Tulum: “Nos vamos justo a tiempo antes de que pegue el huracán Delta en Cancún. Espero no sea grave, mis hoteles ya fueron evacuados y los turistas están a salvo. Tengan mucho cuidado, extremen precauciones. Dios, protege al caribe mexicano”.

El empresario y actor salió de Cancún a bordo de un jet privado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó esta mañana que Delta tocó tierra a las 05:30 horas de la madrugada ya como huracán categoría 2 en escala de Saffir-Simpson, y se localiza a 55 km al oeste de Cancún, Quintana Roo.

Aunque el fenómeno natural ya se debilitó, aún se esperan de lluvias intensas a torrenciales en la Península de Yucatán y vientos fuertes con rachas de 150 a 200 km/h, oleaje de cinco a nueve metros de altura y una marea de tormenta de uno a dos metros de altura en el norte de Quintana Roo y de dos a cuatro metros en las costas de Yucatán.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“No pude salir”: Sofía Aragón, reina de belleza de México, quedó atrapada en Isla Mujeres por el huracán Delta

“Nunca he vivido un huracán”: Bárbara de Regil logró encontrar refugio ante el arribo de Delta a Quintana Roo

“A correr, que se viene el huracán Delta”: Fernando del Solar narró su experiencia en Cancún

Así escapó Roberto Palazuelos del huracán Delta: “Dios, protege al Caribe mexicano”

“Tuve mucho susto”: Sherlyn pudo huir de Cancún ante la llegada del huracán Delta

“Estamos en emergencia, no tengo dónde quedarme”: Bárbara de Regil y su alarmante mensaje desde Tulum por el huracán Delta

Huracán Delta minuto a minuto: tras tocar tierra en Puerto Morelos, se debilitó a categoría 2