Colombia

Falsos policías asesinaron a joven de 19 años durante asalto en Palmira; dos personas más resultaron heridas

Una joven de 19 años murió y dos hombres resultaron heridos luego de que varios delincuentes, vestidos con prendas similares a las de la fuerza pública, ingresaran a una vivienda en Palmaseca, Palmira, simulando un procedimiento policial para cometer un robo

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Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a la teniente Yaneth Vanegas, de la Policía Nacional, por presuntos actos de maltrato y persecución contra un subintendente de quien era su superior jerárquico - crédito Colprensa
Falsos policías asesinaron a joven de 19 años en Palmira, Valle del Cauca - crédito Colprensa

Un violento hecho de inseguridad ocurrido en la madrugada de este jueves en el corregimiento de Palmaseca, jurisdicción de Palmira, Valle del Cauca, dejó como saldo una joven de 19 años asesinada y dos personas heridas, entre ellas un integrante activo de la Policía Nacional.

Según las primeras informaciones recopiladas por las autoridades, varios hombres que se movilizaban en vehículos llegaron hasta una vivienda del sector portando prendas alusivas a la fuerza pública. Los individuos habrían utilizado esta apariencia para simular un procedimiento oficial y lograr el ingreso al inmueble.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los sujetos argumentaron que iban a realizar una diligencia de allanamiento, lo que permitió que se acercaran a la residencia sin despertar sospechas iniciales entre sus ocupantes.

Homicidio - Colombia
Falsos policías asesinaron a joven de 19 años en Palmira, Valle del Cauca - crédito Colprensa

Según informó Blu Radio, una vez dentro de la vivienda, los delincuentes intentaron someter a las personas presentes para apoderarse de varios elementos de valor. Sin embargo, la situación derivó en un enfrentamiento que terminó con disparos dentro de la propiedad.

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Delincuentes dispararon antes de huir

El coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policía del Valle del Cauca, explicó que la reacción de las víctimas provocó una respuesta violenta por parte de los atacantes.

Las autoridades indicaron que los delincuentes accionaron sus armas de fuego en repetidas ocasiones antes de abandonar el lugar. Como consecuencia de los disparos, una mujer de 19 años recibió heridas de gravedad que posteriormente le causaron la muerte.

Además, otras dos personas resultaron lesionadas durante el ataque. Entre ellas se encuentra un intendente jefe activo de la Policía Nacional, quien sería familiar de las víctimas y residente de la zona.

El ladrón no se esperaba que la primera persona a la que se dirigió para asaltarla en el local comercial resultó siendo un policía activo que preciso ese día estaba de descanso - crédito archivo Colprensa
Falsos policías asesinaron a joven de 19 años en Palmira, Valle del Cauca - crédito archivo Colprensa

Según explicó el oficial, el uniformado intervino al percatarse de lo que estaba ocurriendo dentro de la vivienda. Durante esa acción también resultó herido.

Blu Radio señaló que tanto el policía como la otra persona lesionada recibieron atención médica especializada y permanecen fuera de peligro, de acuerdo con los reportes entregados por las autoridades.

La muerte de la joven ha generado preocupación entre los habitantes del corregimiento de Palmaseca, donde este tipo de hechos violentos no son frecuentes y donde existe inquietud por la modalidad utilizada por los responsables.

Investigación para identificar a los responsables

Tras el crimen, unidades de Policía Judicial iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer la identidad de los atacantes y esclarecer completamente las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Los investigadores trabajan en la recopilación de testimonios, revisión de cámaras de seguridad y análisis de evidencias recolectadas en el lugar del ataque con el objetivo de reconstruir la ruta de llegada y huida de los responsables.

Las autoridades también buscan determinar si el inmueble había sido previamente identificado por los delincuentes o si se trató de un hecho planeado con información previa sobre las personas que residían allí.

Uno de los aspectos que más llama la atención de los organismos de seguridad es la utilización de prendas similares a las de la fuerza pública para ejecutar el asalto, una modalidad que busca generar confianza o disminuir la reacción de las víctimas antes de cometer el delito.

Fiscalía imputa delitos graves contra policías implicados en escape de reclusos - crédito Colprensa
Falsos policías asesinaron a joven de 19 años en Palmira, Valle del Cauca - crédito Colprensa

Mientras avanzan las labores investigativas, la Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para verificar cualquier procedimiento oficial y reportar inmediatamente comportamientos sospechosos cuando personas se presenten como autoridades sin la debida identificación o acompañamiento institucional.

La muerte de la joven de 19 años se suma a los hechos de violencia que continúan preocupando a las autoridades en diferentes regiones del Valle del Cauca, donde se mantienen operativos orientados a combatir estructuras criminales responsables de homicidios, hurtos y otros delitos de alto impacto.

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