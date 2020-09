“Colate” aclaró su relación con la ex esposa de Alejandro Sanz y reveló que son muy cercanos

El argentino Nicolás Vallejo-Nájera, mejor conocido como “Colate”, habló sobre su cercanía con Raquel Perera, la ex esposa del español Alejandro Sanz, luego de que subieran fotografías en las que se les ve muy cercanos, por lo que algunas versiones apuntaban a que mantenían un romance.

Sin embargo, “Colate” dijo en una entrevista para Sale el Sol, que no se encuentra involucrado sentimentalmente con nadie y que conoció a Raquel desde hace mucho tiempo por lo que entre ellos hay una amistad muy cercana pero que de ninguna forma va a pasar de ese punto:

Y es que fue en una fiesta de Jennifer López donde ambos se volvieron a encontrar y donde se les vio platicando muy de cerca, a tal grado de que se alejaron de la fiesta para platicar separadamente. Ambos han pasado por duros procesos de divorcios, “Colate” lo vivió con Paulina Rubio, en el que ambos pusieron a su hijo en medio de los problemas legales; Perera, por su parte, lo pasó menos complicado con Alejandro Sanz, ya que este cedió rápidamente a comprarles una casa en España.

El argentino también dijo que ahora tiene un nuevo proyecto con Verónica Bastos en donde retomarán temas de la farándula, en donde pondrán un toque de humor a todos los temas relacionados de los espectáculos. El argentino tampoco descartó retomar el tema de los escándalos de Paulina Rubio aunque admitió que es algo que podría pasar siempre y cuando ella no se meta en ningún problema que caiga en la temática del programa:

Yo no me considero, bueno no soy ni periodista, no voy a estar contando o informando sobre las cosas sino es el punto de vista de los que formamos este proyecto. El punto de vista sobre la actualidad y creo que le vamos a dar un toque de humor para que la gente se lo pase muy bien (...) estoy preparado porque nunca me han importado mucho las críticas (...) yo estoy muy tranquilo, estoy muy ilusionado con este proyecto, espero que nos pasen a ver por Facebook Live y por Youtube