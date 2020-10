“Son amigos de Facebook”: Tina Fey reveló lo que pasó con los protagonistas de “Mean Girls”

Tina Fey reveló lo que piensa que pasó con sus personajes (Foto: Reuters)

No hay día más perfecto para hacer una reunión con el elenco de “Mean Girls” que el 3 de octubre, el día que Aaron Samuels le preguntó a Cady Heron qué día era. Gracias a esta escena que muchos han descrito como icónica, esta fecha se volvió el día oficial de la película.

Katie Couric fue la moderadora de un reencuentro virtual entre Tina Fey, Lindsay Lohan, Jonathan Bennett, Lacey Chabert, Amanda Seyfried, Lizzy Caplan, Daniel Franzese, Tim Meadows y más.

Durante esta pequeña reunión la periodista le preguntó a Fey, quien además de estelarizar el filme de 2004, también fungió como guionista, acerca de la relación de los personajes de Bennett y Lohan.

“Al final Aaron Samuels se fue a la universidad y Cady Heron lo sigue viendo los fines de semana. Adelantamos 16 años, ¿qué crees que Aaron y Cady están haciendo ahora?”, cuestionó Couric.

Esta escena de "Mean Girls" provocó el nombramiento de un día oficial de la película (Foto: Twitter.com/sherlockify)

Fey, por su parte, explicó que ella cree que esa relación no prosperó, pues desea que vivieran más cosas por su cuenta y no se quedaran en un romance juvenil.

“Creo que son amigos de Facebook, no creo que hayan terminado juntos. No querría que un par de personajes que se conocieron en la preparatoria, terminaran juntos. Espero que hayan vivido un poco más que eso”, reveló la comediante.

Durante la reunión, Fey continuó revelado secretos del “detrás de cámaras” de esta producción. En uno de estos, también reveló cómo fue que se le ocurrió la palabra “Fetch”, la cual el personaje Gretchen Weiners no paraba de decir a lo largo del filme.

“Estuve haciendo investigación, me senté con algunos adolescentes y les pregunté acerca de las jergas que se usaban. Pero me puse a pensar y dije: ‘cualquier cosa que ponga en la película ahora, para el momento que la película se haga, habrá pasado de moda’. Así que inventé algo nuevo: “fetch” un diminutivo de la palabra fetching (atractivo), llamativo, así que lo inventé”, explicó.

El elenco animó a los fans de la película para que voten en las próximas elecciones (Foto: Captura de pantalla)

Aunado a esto, la comediante también reveló que por el momento, se está trabajando en una nueva película, la cual estará basada en el musical que se creó para Broadway. Éste, a su vez, estuvo inspirado por la cinta.

Asimismo, en esta adaptación, los fieles seguidores de esta película podrán dar ideas para el elenco que se podrá ver y además, los nombres de los fans podrían aparecer en el “Burn Book” (libro del mal), dentro de la cinta.

“Estamos haciendo una película con el musical y estoy realmente emocionada por eso. También estoy muy emocionada de saber qué es lo que piensan nuestros fans y quiénes piensan que debe estar en la película. Así que si van a meangirlsbroadway.com, y pueden sugerir su elenco de ensueño y también pueden ganar una oportunidad, con cada sugerencia, de que su nombre aparezca en el ‘Burn Book’ que aparecerá en la película”, adelantó la también productora.

En conjunto, la mayoría del elenco concordaron acerca de la relevancia de este filme, tanto así, que tiene su día oficial. Esto era algo que Lohan no sabía.

Ahora se está trabajando en un filme inspirado en el musical (Foto: Archivo)

“Cuando estaba en Nueva York, la gente me decía que era ‘Día de Mean Girls’ y yo les preguntaba de qué hablaban y me dijeron que el 3 de octubre es el ‘Día de Mean Girls’. Y lo investigué y en realidad sí es cierto, pero me tomó un tiempo darme cuenta”, confesó la actriz.

Finalmente, el elenco se unió para dar un último mensaje a la audiencia y es que: “¡Voten el 3 de noviembre!”.

