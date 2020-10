“Me vas a hacer mucha falta”: así anunció Grettell Valdez la muerte de su padre

Grettell Valdez consideraba como su padre a Guillermo Smythe (IG: grettellv)

Después de la confusión generada hace un par de días, la actriz Grettell Valdez finamente confirmó que falleció el actor Guillermo Smythe, el hombre a quien ella consideraba su padre.

A través de su cuenta en Instagram, Gretell compartió el sábado por la tarde una foto en compañía de Smyth y un mensaje para lamentar su partida.

“Fuiste un gran guerrero luchando hasta el último momento. Para mí es muy complicado dejarte ir, fuiste mi padre en toda la extensión de la palabra, nunca dejaste de cuidarme y amarme, gracias por enseñarme que la vida siempre se vive con amor, crecí admirándote y tú fuiste quien me motivó a lograr mis sueños y ser lo que ahora soy”, escribió la actriz.

“Tu talento en el escenario fue mi mejor ejemplo, te amo. Me vas hacer mucha falta, pero sé que nos volveremos a ver. Agradezco Infinitamente sus muestras de amor incondicional para mí y mi familia, no saben que lindo se siente leerlos dando puro amor en este momento tan duro. ¡LOS AMO!”.

El mensaje de Grettell

Grettell confirmó así la muerte del señor Smythe días después de que su ex pareja, Patricio Borghetti, hubiera asegurado que el señor ya había fallecido.

Aunque Smyth era el tío de Grettell, ella lo veía como su figura paterna.

“Él fue el papá de Grettell finalmente... porque él la crió ... y a veces papá no es el biológico sino el que cría, era uno de los buenos, se le va a extrañar mucho porque era una gran persona”, comentó “Pato” Borghetti en el programa Venga la alegría, del cual es integrante. “Anoche me enteré por Santino (hijo del actor con Grettell ) … él me escribió, es la primera experiencia que Santino vive, el primer familiar que fallece y se fueron a Querétaro anoche, alguien los llevó por suerte porque Grettell estaba muy, muy afectada, le comuniqué mi amor y mi dolor también por esta pérdida… está destruida, la conozco y sé lo importante que era Memo para ella. Que descanse en paz y un abrazo para toda la familia”.

Poco después Grettell aclaró que en realidad su padre tenía muerte cerebral, pero sí era cuestión de tiempo su deceso.

“Ayer, mientras estaba en mi llamado trabajando, recibí una llamada donde me informaban que mi papá tenía muerte cerebral, obviamente fue muy fuerte para mí, estando tan lejos, pues porque toda mi familia está en Querétaro, agarré el coche con mi hijo ... Me esperaron para que yo pudiera despedirme de él. Yo no sabía que nuestros protocolos son diferentes a los de Estados Unidos, en Estados Unidos se puede desconectar en el momento que la familia lo decida, en México no, tiene que haber un proceso en donde se le van quitando los medicamentos y en un par de horas le van a quitar el respirador, se nos va en cuestión de horas”, explicó Grettell.

En ese momento Grettell informó que su padre sería desconectado pronto para evitarle mayo sufrimiento.

Grettell ya había hablado de la situación de su papá

También comentó que dado que Smythe no contaba con seguro médico durante su tratamiento tuvo gastos cercanos al millón de pesos que su familia no podía cubrir.

“La verdad es que estamos pidiendo ayuda, lo que puedan ayudar para poder liquidar el hospital y agradezco a todos los que me han estado marcando y sus oraciones, y ojalá que nos puedan ayudar en esta situación que estamos pasando. La verdad es la única imagen paterna que he tenido”.

