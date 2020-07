“Cometí un error”: Esposo de Grettell Valdez aceptó su responsabilidad en un caso de fraude millonario y aclaró su situación legal

Grettell Valdez y Leo Clerc se casaron en Acapulco en diciembre de 2018 (Foto: Instagram@grettellv)

El día de ayer el programa Ventaneando dio a conocer que Leo Clerc, el esposo de la actriz Grettell Valdez, se encontraba detenido en su natal Suiza acusado de haber cometido fraude y lavado de dinero con las tarjetas de crédito de los empleados de la empresa transnacional para la que aún trabaja.

El monto malversado ascendería a más de un millón de francos suizos, por lo que se comunicó que el también modelo estaría a disposición de las autoridades de su país en espera de cumplir una presunta sentencia que duraría 18 meses.

Esta tarde, en la misma emisión se dio a conocer una carta firmada por Clerc y dirigida a Pati Chapoy, en la que da detalles de su situación y admite que se encuentra resolviendo una situación jurídica derivada de “un error” que cometió hace años, mismo que está dispuestos a resarcir.

Leo Clerc cometió el ilícito hace 10 años, cuando tenía 29 (Foto: Instagram@grettellv)

“El día de hoy mi esposa y algunos amigos me hicieron llegar un fragmento de su programa en el que hablan de un servidor y la estancia en mi país. Sobre ello quiero compartir con ustedes que en efecto me encuentro en Suiza extrañando mucho a mi esposa. Estoy en casa cuidando a mi madre y en compañía de mis familiares, estas últimas semanas han sido muy difíciles para mí, entre la enfermedad de mi madre y al no tener cerca a mi esposa el tiempo transcurre más lento”, comienza la misiva.

El hombre que se casó con Grettell Valdez en 2018 admitió su responsabilidad en el caso donde contó con la complicidad de su ex pareja, una mujer francesa, y expresó su arrepentimiento.

Hace casi diez años, a mis 29 años, cometí un error, del cual me arrepiento hasta el día de hoy, un error que admití públicamente y que tuvo una sanción pública, error sobre el cual no pararé hasta resarcir a la sociedad de mi país cualquier daño que le haya causado directa o indirectamente. Actualmente me encuentro en Suiza, ateniendo mi situación jurídica en total libertad de movimiento, trabajo para una importante empresa de relojes, a quien le agradezco haberme dado una segunda oportunidad y confiar en mí, en mis capacidades profesionales y gerenciales, toda persona es digna de segundas oportunidades y yo estoy agradecido por ello, pues me ha permitido demostrar con creces mi disposición a retribuir los daños causados y compensar a quienes lesioné con mis actos

Grettell Valdéz no se ha pronunciado al respecto, sino que continuó con sus transmisiones en vivo haciendo ejercicio (Foto: Instagram)

Aclarando que no se encuentra detenido, también dejó ver que el proceso legal continúa, por lo que se mantiene en espera de la resolución de las autoridades, a la que está presto a someterse.

“En cuanto a lo personal, no puedo siquiera imaginar una segunda oportunidad para mí y mi matrimonio, cuando supe que ella era la mujer de mi vida hablé con la verdad sobre mi error, porque hacerlo era parte de mi nueva etapa de vida y el amor, la bondad y la generosidad con que mi hoy compañera correspondió a mi sinceridad me alientan e inspiran a dar lo mejor de mí todos los días. Me siento bendecido por el amor de mi esposa, de contar con el amor, cariño y respeto de su hijo, la persona más importante en su vida y por supuesto parte esencial de todos mis días y aquí hago una pausa para disculparme con él y con su papá, jamás quise que eso sucediera así”, expresó sobre Santino, el hijo que Valdez procreó al lado del conductor Patricio Borghetti.

Leo Clerc se refirió a Santino, hijo de la actriz, con respeto y mostró su vergüenza (Foto: Archivo)

Clerc se refirió a que quiere dejar en el pasado la situación que lo incrimina y no desea que su imagen se vea perjudicada en México, país donde formó una familia y encontró trabajo como modelo.

“La persona que conocen es la persona que soy, mi pasado no define mi presente, son mis acciones diarias y la manera en como vivo hoy mis días, la manera de demostrar que las segundas oportunidades valen. Sinceramente, Leo Clerc. Postdata: En Suiza existe la presunción de identidad, por eso mi nombre no aparece en los artículos, la prensa por ley no puede publicarlos aunque ingresen a las audiencias públicas en México, mi segunda patria. No quiero hacer suposiciones, soy yo y la historia es ésta”, finalizó.

