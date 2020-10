Del contagio de COVID-19 a Acapulco: Andrea Legarreta y su familia viajaron al puerto

Andrea Legarreta viajó a Acapulco en compañía de su familia (IG: andrealegarreta)

Semanas después de haberse librado de COVID-19, la presentadora Andrea Legarreta y su familia decidieron pasar unos días en el puerto de Acapulco.

El pasado viernes la presentadora de Hoy compartió una foto posando en una terraza y lo acompaló con el mensaje: "Hagan algo que les apapache el alma... Pongan la música que los haga sentir felices, vean algo que los haga seguir bien y que entre por sus ojos directo a su alma, lean un libro que les guste, vean fotos de momentos que les traigan recuerdos hermosos, hablen con algún ser amado y recuérdenle lo importante que es para ustedes... ¡No dejen que el ‘ruido’ los distraiga! Hay tanto para apapachar al alma, sólo que a veces nos olvidamos de ser nuestra prioridad y ponemos atención a cosas que no la merecen... ¡Les mando mucho amor y que Dios me los bendiga!”.

Así se dejó ver el pasado viernes

En ese momento no detalló en dónde se encontraba, pero su esposo, el cantante Erik Rubín, sí dejó ver que la familia se encontraba en el puerto.

En sus historias más recientes de Instagram compartió imágenes del paisaje de la bahía.

Una de las imágenes que compartió Rubín desde Acapulco

“El bellísimo puerto de Acapulco. Vamos a reactivar la economía viajando por nuestro hermosos país y sin duda uno de los mejores destinos, éste, qué belleza”.

Más adelante subió otra historia donde se le veía a sus hijas Mia y Nina, así como a Legarreta, en un restaurante.

Legarreta pasó unos días de descanso en Acapulco

Legarreta confirmó su contagio de COVID-19 el pasado lunes 31 de agosto.

De toda su familia, ella fue la que presentó síntomas más fuertes como dolor de cuerpo y dificultad respiratoria, por lo que estuvo hospitalizada un par de días.

Finalmente el 11 de septiembre anunció a través de Instagram que ya estaba libre de COVID.

Andrea Legarreta regresó a Hoy tras contagio de COVID-19 (Captura de pantalla)

Antes de reintegrarse al programa Hoy, Legarreta fue criticada por haber acudido a un salón de belleza, pero ella se encargó de explicar que ya no es contagiosa.

“No te tienes que aislar 40 días. No soy experta pero ya lo viví y estuvimos rodeados de expertos”, señaló la presentadora. “Después del día diez, aunque des resultados positivos (en las pruebas) ya no contagias”.

A punto de la separación

La presentadora sorprendió la semana pasada al confesar en una entrevista con Yordi Rosado que estuvo a punto de separarse de Rubín.

Y es que con 20 años de matrimonio forman una de las parejas más sólidas del mundo del entretenimiento en México.

Erik Rubín y Andrea Legarreta se casaron en 2000 (IG: erikrubinoficial)

Aceptó que la pasión no es la misma que al inicio de su relación. “Son etapas donde, tristemente, no te volteas ni a ver, a veces el cansancio, son etapas muy distintas, los hijos cuando llegan. Ahorita estoy en una etapa donde lo veo y digo ‘hijo, qué bueno está’. Yo creo que todo va cambiando, también tuvimos etapas largas en que no había nada, ya era así, de ponerle ni hablamos y a dormir y a descansar”.

Un punto importante para Legarreta es no dejarse vencer por la apatía.

“Si tú le das chance a la apatía, gana, porque nosotros hemos tenido alguna racha en donde, ya de tomar decisión de: ‘¿Qué onda? ¿Hasta aquí? ¿Seguimos o ya?’”, reveló sobre uno de los puntos más bajos de su matrimonio. “O sea, de verdad, qué maravilla, no digo que no existan, que las parejas, es más, cualquier relación, hermanos, amigos, que no tengan un solo problema, una diferencia, no existe”.

