Andrea Legarreta estuvo a punto de separarse de Erik Rubín: la presentadora se confesó con Yordi Rosado

Andrea Legarreta confesó que en su matrimonio de 20 años con Erik Rubín ha tenido etapas complicadas que incluso las llevaron al borde de la separación.

También aceptó que la pasión no es la misma a cuando se casaron y han tenido momentos de poca intimidad.

“Son etapas donde, tristemente, no te volteas ni a ver, a veces el cansancio, s on etapas muy distintas, los hijos cuando llegan. Ahorita estoy en una etapa donde lo veo y digo ‘hijo, qué bueno está’. Yo creo que todo va cambiando, también tuvimos etapas largas en que no había nada, ya era así, de ponerle ni hablamos y a dormir y a descansar” , relató en una extensa entrevista para el canal de YouTube de Yordi Rosado.

“De verdad deseo que sí existan esas parejas que desde que se casaron a 20 años después sigan con esa pasión encendida pero sinceramente no sucede, va cambiando”, añadió.

Pero un punto importante para Legarreta dentro de las diversas etapas que transita un matrimonio es no dejarse vencer por la apatía.

“Si tú le das chance a la apatía, gana, porque nosotros hemos tenido alguna racha en donde, ya de tomar decisión de: ‘¿Qué onda? ¿Hasta aquí? ¿Seguimos o ya?’”, reveló sobre uno de los puntos más bajos de su matrimonio. “O sea, de verdad, qué maravilla, no digo que no existan, que las parejas, es más, cualquier relación, hermanos, amigos, que no tengan un solo problema, una diferencia, no existe”.

Andrea comentó que ante esas situaciones complicadas con el padre de sus hijas cree que es el amor el que les ha permitido seguir adelante con su matrimonio y es que sí han estado a punto de tomar la decisión de separarse.

“Nosotros hemos tenido alguna racha en donde ya de tomar decisión de que onda, hasta aquí, seguimos o ya, o sea, ya. Estuvimos a punto, estuvimos a punto y de pronto, no sé, no sé que es Yordi, yo termino por pensar que es el amor, de pronto dices ¿qué será ¿la costumbre?, ¿será la comodidad, el ahorrarte irte a otra casa y ahora qué y las niñas y cómo te vas a dividir? o sea yo me preguntaba en ese momento. O sea no pudimos llegar a eso cosa que está muy bien”.

La presentadora está totalmente recuperada tras el contagio de COVID-19 que la llevó al hospital durante un par de días por una neumonía.

El pasado lunes 21 de septiembre volvió al programa Hoy, donde recibió una cálida bienvenida de sus compañeros, quienes le gritaron ¡Sí se pudo!.

Legarreta aprovechó su regreso para entrevistar a uno de sus médicos y compartir con el público la información más reciente sobre el virus, como está el hecho de que después del día diez los portadores ya no contagian.

Y es que días antes Andrea fue criticada por acudir a un salón de belleza, así que compartió un video en Instagram aclarando que ya no es contagiosa. “Para mí sí es importante retocarme el pelito. No es de vida o muerte”, explicó. Recordó que siempre ha aconsejado a las mujeres que se amen, se cuidan, se quieran y se sientan lindas para ellas mismas.

“Sí es importante para mí sentirme linda. Después del COVID mi piel se ha deshidratado de una forma que no tienen idea, bajé masa muscular, adelgacé. No me siento igual, qué tiene de malo que me retoque la raíz”.

