Eugenio Derbez mostró su humor con el Dalái Lama: así fue la entrevista del actor con el líder espiritual

El actor y comediante Eugenio Derbez cumplió uno de sus grandes sueños: conversar con el líder espiritual tibetano, el Dalái Lama.

En la charla, transmitida en vivo y directo a través Facebook, ambos personajes platicaron acerca del medio ambiente, la compasión, el sentido del humor, la importancia de la salud mental, el poder de la meditación y de la sexta conciencia, así como del posible origen de la pandemia por coronavirus y el amor sin apego.

El dirigente espiritual de los budistas tibetanos compartió sus enseñanzas y tuvo la oportunidad de resaltar la importancia de vivir el amor sin apego sexual.

Definió que el “mejor amor” es el que se le da a los enemigos, ya que con ellos se puede practicar la cortesía: “Cuando vemos a alguien que nos hace sentir incómodos o algo de enfado y tratamos de desarrollar un poco de amor y amabilidad hacia esa persona, entonces gradualmente desarrollaremos el verdadero altruismo, una actitud altruista genuina y este tipo de amor no tiene apego”.

Video: Eugenio Derbez.

Reconoció que en algunas veces se ha dejado llevar por la belleza de las mujeres, pero pronto recuerda que no puede enamorarse por su condición.

“Sí (se ha enamorado), cuando veo mujeres hermosas pienso ‘qué guapa’, pero inmediatamente recuerdo que soy monje...”, respondió con un poco de humor el Dalái Lama.

El líder religioso resaltó que este tipo de atracción se da para procrear, lo que definitivamente no coincide con sus creencias espirituales ni el tipo de preocupaciones que quiere poseer.

“Cuando vi todo esto pensé en quedarme como monje, porque soy una sola y sólo tengo que cuidar de mí mismo y no de nadie más”, añadió el hombre de 85 años.

Resaltó que no tiene curiosidad por experimentar el amor mezclado con el apego, ya que prefiere practicar el altruismo.

FOTO DE ARCHIVO: El líder espiritual tibetano, el Dalái Lama (Foto: REUTERS/Denis Balibouse/Foto de archivo)

El Dalái Lama tuvo oportunidad de hablar de su alimentación y de la salud mental.

“En 1954 decidí hacerme vegetariano y durante los siguientes 20 meses fui vegetariano por completo, no comía ni huevo ni pescado; pero más tarde desarrollé una enfermedad y tuvieron que operarme de la vesícula y tanto el médico tibetano como el inglés me recomendaron que volviera a mi dieta original”, comentó la razón por la que tiene una alimentación variada desde hace varias décadas.

Mientras que también evidenció el valor de privilegiar el estado emocional: “La salud física es importante, pero también y más importante es la salud mental. Si tenemos una mente calma, pacífica y sabia, entonces estaremos más sanos a nivel físico; si tenemos demasiado enfado y miedo también vamos a sufrir a nivel físico”.

El líder religioso también ofreció su opinión sobre el surgimiento del COVID-19: ″En este tiempo moderno quizá utilicemos demasiados químicos y creo que a lo mejor hay una conexión con este virus nuevo... Por ejemplo, en la comida de hoy utilizamos muchos químicos y creo que puede haber una conexión entre este virus y los químicos, como que traigan enfermedades nuevas".

Esta conversación forma parte de las entrevistas que Eugenio Derbez ha realizado con diversas personalidades. Hace unos meses tuvo la oportunidad de conversar con el boxeador, Saúl “Canelo” Álvarez y la semana pasada con el Dj Tiësto.

El primero compartió su sentimiento ante su única derrota sobre el ring: “Para mí fue una pelea aburrida porque no fueron muchos golpes y no lo tomé tanto como un derrota, sino como un aprendizaje y me dolió mucho esa noche, me dolió mucho, pero al siguiente día pensé ‘esto no me va a quitar de ser el mejor, quiero ser el mejor’”.

Eugenio Derbez enseñó frases mexicanas al Dj Tiesto

El productor musical, por su parte, conoció algunas frases mexicanas, como “ahorita”, “taco que cierra, no es taco” y “picoso, pero sabroso”.

