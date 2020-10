“Siempre fue como un sueño el ser papá”: Mauricio Ochmann y su motivación detrás de “Ahí te encargo” de Netflix

(Foto: Instagram de Mauricio Ochmann)

Ahí te encargo, es una cinta que se estrena este viernes en Netflix y que promete evidenciar varios prejuicios que aún persisten en pleno siglo XXI entre la sociedad mexicana, así como mostrar el lado más paternal del actor Mauricio Ochmann, quien ahora da vida a un hombre que tiene a flor de piel el interés de convertirse en papá aunque su pareja todavía no se encuentra lista para hacerlo.

La historia de Álex, nombre del personaje de Mauricio Ochmann, está basada en el guion escrito por Tiaré Scanda y Leonardo Zimbrón, donde se retratan perfectamente la paternidad, los roles de género, el romanticismo, la ternura, la inocencia y el deseo de alcanzar los objetivos individuales de sus protagonistas.

Sobre esta actuación, la forma en la que aborda su propia paternidad y el proceso que ha tenido para enfrentar la pandemia, son temas que el actor Mauricio Ochmann reveló en conversación con Infobae México.

“Soy súper afín (a Álex) y me identifico muchísimo; tiene mucha comedia, tiene la parte romántica, también de comedia romántica, pero también es una película muy entrañable porque cuestiona esta parte de los roles de género que hoy en día todavía persisten en el 2020-2021 y estos prejuicios siguen existiendo; porque los roles aquí están invertidos, a él es al que el reloj biológico le está diciendo ‘ya quiero ser papá, tengamos un hijo’ y ella está muy en el rollo de ‘no espérate, yo quiero lograr mi sueño profesional, mi rollo ejecutivo, mi proyecto individual y no estoy lista’”, resaltó el histrión.

Este personaje tiene impregnadas varias características de Ochmann, quien desde siempre ha tenido gran afinidad con los niños y que día con día intenta ser el mejor padre para sus dos hijas, Lorena y Kailani.

“Desde que me acuerdo siempre fue como un sueño el ser papá, yo creo que por mi propia historia, el ser papá siempre estuvo en mi ADN y me encanta porque cada que había comidas familiares o con amigos yo siempre me la pasaba con los niños, me la pasaba jugando con los niños y lo disfruto mucho”, recordó con entusiasmo.

Precisamente este don con los niños lo aplica con sus dos hijas, a quienes define como su “prioridad y proyecto más importante de vida”, por lo que les dedica el mayor tiempo posible.

“Con agenda en mano y organizándome, divido muy bien mis tiempos y le doy su tiempo a cada una y cuando las puedo juntar, las junto, porque la diferencia de edades es muy grande, se llevan 14 años; pero cuando las puedo juntar, las junto, y es padrísimo”, destacó en la charla.

Y el amor hacia sus hijas es evidente, el actor derrama miel al hablar tanto de su hija mayor como la menor, quien este 2020 celebró su cumpleaños número dos: “Cada una con su personalidad tiene inteligencia emocional y tienen un corazón enorme, por lo que es deliciosa la convivencia con ellas, con cada una de ellas, porque mi relación con ellas es padrísima”.

Mauricio Ochmann y su proceso para enfrentar la pandemia

Para el actor, como tantas otras personas en el mundo, la crisis sanitaria ha sido un duro golpe que cambió las estructuras desde la raíz.

“Para mí es un proceso y sigue siendo un proceso que a todos nos afectó en diferentes áreas. A todos nos pegó durísimo, yo lo que recomiendo siempre es la terapia, sigo en terapia desde hace muchísimos años, trabajó en mí y siempre estoy como observándome un poco, platicando de lo que voy sintiendo y pensando, de lo que voy viviendo”, resaltó Ochmann sobre la forma en que ha afrontado esta etapa.

Añadió que también anota sus pensamientos cuando más le inquietan: “No escribo casi todos los días, pero escribo sin cuestionarlo y sin juzgarlo, simplemente todo lo que va bajando lo escribo y es una manera de sacar todo; también me acerqué mucho a instrumentos musicales que tenía y que había dejado y por medio de la música también me ha ayudado a sacar ciertas emociones”.

Resaltó la importancia de mantenerse activos para no sucumbir ante los pensamientos negativos en este periodo y mejor promover un proceso de duelo en el que existirán el enojo, la frustración, la tristeza, el dolor y después la aceptación. “Ya nos tocó, nos tocó a todos como humanidad, como sociedad. Yo lo único que espero es que al final todo esto nos ayude a ser mejores compañeros o humanitos en este mundo”, describió.

Mauricio Ochmann también ha tenido que reforzar la atención y el apoyo que da a sus hijas, sobre todo con la mayor, de quien estuvo separado por varios meses gracias a las medidas sanitarias impuestas en los aeropuertos y fronteras.

“Yo no podía volar, ella no podía volar; sí pasaron muchos meses, creo que fue el tiempo más largo en el que no nos vimos, pero la tecnología lo hizo mucho más fácil. Y luego ya nos pudimos ver y ella pudo venir unos días y yo pude volar para estar con ella, por lo que los hemos ido sobrellevando. La verdad es que tengo una comunicación muy padre con ella, con las dos, nada más que con la grande ya son pláticas más de su edad, ahí nos vamos acompañando, como papá trato de acompañarlas en sus diferentes etapas, que sepan que aquí está su papá, que tienen contención y que pueden recargarse y recurrir a su papá en cualquier momento”, precisó.

Aceptó que para atender a su hija Kailani, recibe mucho la ayuda de su ex pareja, Aislinn Derbez: “Tengo una relación de familia, estamos en contacto todos los días, priorizamos el bienestar común, el bienestar de la familia y el bienestar de Kai y ahí nos vamos acompañando, tenemos una mancuerna muy padre”.

