“Vienen mis contrademandas”: Laura Bozzo reveló que procederá contra quienes la agraviaron

La conductora peruana Laura Bozzo anunció que ya se prepara para contrademandar a Irina Baeva y a Gabriel Soto y a otras personas que la han demandado en el pasado. Bozzo dijo que encontró un vacío legal que le permitirá “hacer justicia”.

Bozzo fue demandada por Irina Baeva y por el actor Gabriel Soto luego de que la conductora llamara “robaesposos” a la modelo, algo que provocó la molestia de la pareja por lo que decidieron demandarla por difamación y exigieron una compensación monetaria además de una disculpa pública. A pesar de que el proceso continúa, Laura dijo que buscará contrademandar a la pareja:

Estoy fascinada con las cuestiones legales porque me va a permitir crear jurisprudencia en México y que con mis contrademandas que ya las tenemos preparadas con mis abogados, podemos dejar un precedente de que la justicia no debe ser utilizada para circos o publicidad

Además del daño moral, Irina Baeva también demandó a la conductora del programa “Laura Sin Censura” por discriminación, sin embargo, Bozzo volvió a negar las acusaciones y dijo que será en noviembre cuando iniciarán sus contrademandas. La conductora dijo que comenzará a proceder contra todos los que la han afectado en el pasado y que han utilizado a la justicia para “shows mediáticos”:

Entre los que dejó entrever que podría proceder contra ellos, Laura Bozzo mencionó a Alfredo Adame, con quien ha tenido diversos conflictos y que recientemente tuvo una disputa verbal en su programa:

No hay calumnia ni extorsión y acoso sexual porque ni los conozco, mis opiniones sobre Irina o quien sea son mis opiniones personales, eso no es delito (…), que Alfredo Adame se dedique a aclarar sus juicios y las denuncias que hay contra él y si sigue lo demandaré a él también (...) No hay calumnia ni extorsión y acoso sexual porque ni los conozco, mis opiniones sobre Irina o quien sea son mis opiniones personales, eso no es delito (…), que Alfredo Adame se dedique a aclarar sus juicios y las denuncias que hay contra él y si sigue lo demandaré a él también