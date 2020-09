“En español es muy sexy”: la llamada filtrada entre Luis Miguel y Mariah Carey

Filtran audio de Luis Miguel conquistando a Mariah Carey (Audio: YouTube@Grupo Fórmula)

Entre todos los romances que ha tenido Luis Miguel, uno de los que más ha llamado la atención fue el que tuvo con la cantante Mariah Carey. El romance comenzó a finales de 1998 y sería hasta 2001 cuando la relación llegaría a su fin. Pero donde hubo fuego, cenizas quedan, en especial con la estadounidense, quien parece albergar sentimientos encontrados cada vez que se refiere al tema de su relación con “El Sol”.

Luis Miguel venía de un periodo de mucho trabajo luego de grabar el álbum “Romances”, se encontraba soltero y se dedicaba a vacacionar por el mundo. Por su parte, Mariah venía de un conflictivo romance con Tommy Mottola, el productor musical, a quien acusó de ser una persona controladora que buscaba dominar todos sus gastos e ingresos. Carey encontró como refugio de esta relación a Derek Jeter, el famoso beisbolista de los Yankees de Nueva York sin embargo con ambos terminó muy mal, por lo que se dedicó a escapar de las relaciones amorosas con unas vacaciones.

Se conocieron en Aspen, luego de que algunos de los representantes que les rentaban casas de descanso planearan un encuentro sin que los artistas lo supieran, desde que se encontraron hubo una conexión entre ambos que causó que tuvieran una buena química y poco después inició el romance entre los dos.

El romance entre Mariah y Luis Miguel fue uno de los más emblemáticos de época (Foto: Instagram @mariahc.luismi)

Por ello cuando se filtró el audio de una presunta llamada que sostuvieron Mariah y Luis Miguel durante su noviazgo, se descubrió como se dio la relación entre ambos y como funcionaba el coqueteo entre los dos. En la grabación Luis Miguel hace gala del acento latino que lo caracteriza, algo que al parecer le gustaba mucho a la cantante y que le parecía muy seductor.

La presunta llamada inicia con un pícaro “¡Hola!” a lo que la cantante afirma que no es un hombre cualquiera y le pide que siga hablando en español pues lo considera “muy sexy”, él le responde jugando con un “Bye, adiós”, mientras que Carey le pide que diga algo más en español.

A esto, Luis Miguel respondió en inglés “Ok, have a nice night” (Ok, ten un lindo día). Mariah le reclama que quiere un mensaje en español y no en inglés diciéndole que “In spanish. Quiero escucharte decirlo en español, es sexy” a lo que “El Sol” responde con “Ten una bonita noche, un beso cariñoso, cuídense, bye”.

El romance llegó a su fin entre versiones de diversas infidelidades (Foto: Instagram @mariahc.luismi)

El romance entre Mariah Carey y Luis Miguel no llegó a buen término, como casi todos las relaciones del cantante, finalizó entrando en conflicto luego de que la actriz le increpara sobre algunas infidelidades que habría cometido durante los periodos de las apretadas agendas que tenían ambos artistas. Sin embargo el romance estuvo plagado de acusaciones de infidelidades por parte de ambos.

Después de su romance y separación, Mariah pasó por un difícil y complicado periodo de depresión, en el cual se tuvo que internar para conseguir ayuda terapéutica; por su parte, Luis Miguel se dedicó a seguir adelante y continuar con su carrera musical, aunque poco después, el ex mánager del cantante, Polo Martínez, reveló que “El Sol” le dijo que su gran amor siempre había sido Mariah Carey.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Niurka coqueteó con el Escorpión Dorado en una entrevista: se olvidó de Montserrat Oliver, atacó a Carmen Salinas y reveló lo que le dijo una santera

Ya es un hecho el reencuentro de RBD: “Ser o parecer” será un show virtual, pero no estarán Dulce María y Alfonso Herrera

“Angélica Rivera tenía para comprar la Casa Blanca”: Cepillín defendió a la ex esposa de Peña Nieto

“Orgullosa de ti, amor”: Andrea Legarreta compartió el primer llamado de su hija a una telenovela de Televisa