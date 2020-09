El reportero que “persiguió” a Irina Baeva da su versión sobre la polémica en Central Park

El periodista Ronen Suarc salió a dar su versión acerca del escándalo que vivió con el incidente con la modelo Irina Baeva, quien lo acusó de haberla perseguido y acosado en su intención de hacerle una entrevista, y en la que hasta entraron las autoridades y tuvieron que mediar entre ellos, tras lo cual Ronen pidió una disculpa por molestarla y prefirió dejarlo por la paz.

Ronen fue entrevistado por el programa Los Ángeles de la mañana, en el que habló de su versión de los hechos y negó lo dicho por la modelo rusa. Aseguró que él ya se encontraba en el área de Central Park y cuando sus productores de Telemundo le dijeron que muy cerca se encontraba Irina Baeva, por lo que le pidieron que sacara una breve entrevista con la modelo. Así lo dijo:

De acuerdo con Suarc, estaba dando una vuelta por el lugar cuando Baeva pasó cerca y él la saludó; ella le regresó el saludo además de que le aceptó darle un espacio a la entrevista, por lo que el le hizo algunas preguntas, pero cuando tocó el tema de Gabriel Soto, Irina se molestó y comenzó a correr. Al respecto, el periodista trato de alcanzarla para terminarla.

Ronen afirmó que ella empezó a gritarle y a reclamarle, lo que llamó la atención de dos corredores que se encontraban cerca y lo increparon sin saber qué estaba sucediendo en realidad:

Ante esto, Suarc sólo siguió grabando con el fin de evitar problemas y poco después llegaron las autoridades para solicitarles que terminaran su conflicto. Ronen se disculpó y se retiró.

El periodista argumentó que no entendió por qué se molestó Irina Baeva; sin embargo, quiso evitarse el conflicto basado en lo que había sucedido con Laura Bozzo, quien recibió una demanda por parte de la modelo luego de llamarla “roba esposos”. Tanto Gabriel como Irina decidieron proceder legalmente buscando una restitución económica y que se ofreciera una disculpa pública.

Por su parte, Baeva acusó a Suarc de haberla perseguido por todo Central Park e hizo una transmisión en vivo para poder denunciarlo. Así fue como lo dijo la modelo:

Aquí está un reportero de Telemundo que simplemente no deja de preguntarme y de perseguirme aquí en Central Park gracias a que publiqué en mis stories que estoy aquí haciendo ejercicio (...) Vean el escándalo. El señor simplemente no quiere dejarme en paz, me esta persiguiendo por todo Central Park. Antes de que Suelta la Sopa lo ponga y haga un escándalo yo se los voy a mostrar aquí en mis Insta-stories. De verdad, qué coraje que simplemente no puedo estar aquí tranquila haciendo ejercicio