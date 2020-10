Con una foto al borde de la censura, “La Mala” desafió las reglas de Instagram

María Rodríguez Garrido, también conocida popularmente como “La Mala” sorprendió a sus seguidores luego de que subiera a su perfil de Instagram tres fotos en las que aparece con una blusa extremadamente reveladora, esto con la intención de recompensar a sus fans y darles “algo para entretenerse” durante la pandemia. La publicación vino de la mano con un mensaje: “Soy difícil, soy loca, soy una patá en to la boca” .

“La Mala” es una de las raperas en español más conocidas del mundo y se encuentra dentro del grupo de raperas femeninas que ha logrado vender más de 200 copias certificadas. Su estilo de rap es una mezcla entre español y flamenco, pero “La Mala” argumenta que se trata de una forma de rendir homenaje a su herencia gitana. María es originaria de la ciudad Jeréz de la Frontera, cerca de Cádiz, España.

Algunos de los comentarios de los usuarios fueron de mucha admiración, con peticiones de que incluyera el proyecto de un “Only Fans”, con el fin de que realizara más contenido de corte candente para sus seguidores, sin embargo la actriz no ha confirmado si esta sería una opción viable.

Uno de los álbumes más populares que ha visto la luz como parte de su discografía es “Bruja”, con el que ganó el Grammy Latino en el año 2013 al “Mejor Álbum Urbano”, y recién acaba de estrenar su nuevo disco, denominado como “Mala”.

María ha colaborado con otros raperos como Stylo G e inclusive con la cantante de Pop, Julieta Venegas. Además, María ha sido una de las grandes voceras en el tema de la equidad de género en los escenarios del rap, pues lo que antes era un género dominado por figuras masculinas, ahora es un paisaje de diversidad mucho más balanceado entre los artistas y con nuevas promesas. Así lo dijo en una entrevista para Los40:

Es importante que los artistas no dejemos de lanzar ideas y motivos para reflexionar. Creo que eso no se puede perder en la música; que sigamos cuestionándonos cosas y que seamos conscientes... Que siga habiendo mensajes (...) Ser mala es ser una mujer diferente, valiente, que se cuestiona cosas (...) Para mí -ser mala- es ser lo que no se espera de ti y que te de igual. Hacer tus propias normas y que no te importe. Alguien que no tiene miedo y que va pa’lante