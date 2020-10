“Sé la mujer que soy”: la furiosa respuesta de Aleida Núñez a los rumores sobre su relación

Aleida Núñez aseguró que todas sus parejas la han tratado con amor y respeto (Video: Especial)

Luego de que el pasado martes la revista TV Notas dio a conocer una presunta entrevista con una persona cercana a Aleida Núñez donde aseguraba que sostiene una relación con un hombre a quien calificó de “mantenido”, pues según lo publicado, su novio Nicolás Ontano vive a sus costillas y no aporta dinero para la manutención del departamento que ambos habitan en la colonia Polanco de la Ciudad de México, ahora la actriz da una fuerte respuesta asegurando que se tratan de calumnias contra su persona.

Así lo dijo la actriz a través de un clip difundido por su agencia de prensa:

“El motivo de este video es para hacer una declaración acerca de unos comentarios que salieron de mi persona en una revista de circulación nacional hace unos días , en donde obviamente me agreden. Lo que quiero dejar claro es que la persona que salió ahí con las declaraciones obviamente no tiene una identidad y no tiene fundamentos”

La actriz aseguró que se encuentra valorando si emprenderá acciones legales contra la publicación (Foto: Instagram@ aleidanunez)

La intérprete reveló que podría enfrentar una querella legal contra la revista pues no va a permitir las ofensas contra su persona:

“Lo que les quiero decir es que en mi vida he tenido parejas sentimentales llenas de amor, de respeto, de confianza y de equilibrio en todos los sentidos, por eso me siento tranquila porque sé la mujer que soy y lo que entrego como mujer. Obviamente estoy en pláticas con mis abogados para ver qué es lo que seguirá a continuación porque no voy a permitir de ninguna manera que se ofenda a mi persona y mi integridad”, finalizó.

La revista en cuestión aseguró que una fuente cercana a la famosa actriz y conductora afirmó que el novio de ella, el argentino de 41 años Nicolás Ontano, vive de la famosa actriz, pues desde el año 2019 no consigue trabajo y no es empresario como ella aseguró.

La fuente contó que en el año 2019 se conocieron en el programa Ponte Fit, donde él dio consejos de alimentación y la semana comenzaron una relación amorosa, poco después se mudaron juntos y asegura que ella no puede “vivir sin él”.

Nicolás Ontano, según la revista, no es empresario sino modelo y edecán (Foto: Instagram@ nico_ontano)

“Feliz, enamorada de Nicolás, cree que es el hombre de su vida; desde que lo vio por primera vez, nos dijo a la gente cercana: 'Es el hombre de mi vida, con el que me voy a casar ', aunque ni se conocían. A las dos semanas empezaron a salir. Lo peor de todo es que en octubre del año pasado, a sólo ocho meses de noviazgo, Aleida se lo llevó a vivir con ella a su departamento en Polanco, porque él rentaba con un amigo, pero le decía que no le alcanzaba con lo que ganaba para pagar su renta”, aseguró la persona cercana a Aleida, según la revista.

Pese a lo que dicen, la fuente aseguró que el hombre no es un empresario sino un actor, principalmente de comerciales, y modelo que desde hace casi dos años no encuentra trabajo aún cuando ella trata de acomodarlo en cualquier producción sin mucho éxito.

Aleida Núñez, según la revista, vive en Polanco con su hijo y el modelo argentino (Foto: Instagram@ aleidanunez)

“Las actrices presumen que andan con empresarios como para hacerse las importantes, pero casi siempre resultan ser unos mantenidos, como Nicolás. A las cosas hay que llamarlas como son; él desde un inicio le dijo que no tenía dinero porque su trabajo es muy esporádico, graba un comercial cada dos años. En marzo de 2019 participó en una obra de Teatro en corto, pero sólo duró unas semanas y a la fecha sigue buscando; Aleida ha tratado de contactarlo con productores, pero no le ha llegado nada”, expresó.

“Antes de la pandemia había tratado de acomodarlo en alguna producción, pero no salía nada. Ahora, con esto de la pandemia, todas las producciones están detenidas y las posibilidades de que lo llamen son menores; además tiene 41 años y los productores buscan chavitos guapos, así que mientras viven de lo que Aleida genera, él no pone ni un solo peso en la casa”, explicó la fuente en la publicación a la que Aleida dedicó su contundente respuesta.

