El actor Shia LaBeouf fue acusado de robo y agresión luego de protagonizar una pelea callejera

Shia LaBeouf enfrenta cargos por robo y agresión

El actor Shia LaBeouf ha sido acusado de dos delitos menores derivados de un altercado en la vía pública. Según TMZ, la estrella de “Transformers” y un hombre anónimo tuvieron un encontronazo verbal que terminó con una agresión física.

El fiscal de la ciudad de Los Ángeles acusó a LaBeouf de hurto menor y agresión el pasado 24 de septiembre, después de que la policía investigara y determinara que él fue el responsable del altercado.

Aunque se desconoce cómo y dónde se inició el incidente, se indica que al terminar la pelea el intérprete le quitó la gorra al hombre y se fue.

Hasta el momento ni el actor ni su representante han dado declaraciones al respecto.

Shia LaBeouf en la instalación artística contra el presidente Donald Trump “He Will Not Divide Us”, que montó en Nueva York (AFP)

No es la primera vez que el artista, de 34 años, tiene problemas con la ley. En 2017 fue arrestado por alteración del orden público, intoxicación pública y obstrucción de la justicia en en Savannah, Georgia, mientras se encontraba filmando “Peanut Butter Falcon”.

De acuerdo a las autoridades, el actor inició en ese entonces una discusión después de que dos personas, una de ellas un oficial de policía, no le dieran un cigarrillo. Fue allí cuando empezó a insultarlos enfrente de otras personas, incluidos varios menores.

En un video filtrado se lo podía escuchar acusando al policía de arrestarlo “por ser blanco”. Se declaró culpable, fue condenado a pagar USD 2.680 de multa, realizar 100 horas de servicios comunitario e inscribirse en un curso para manejar la ira.

Entonces se disculpó públicamente por la vergonzosa escena y comenzó a luchar contra sus adicciones. Finalmente dio las gracias al policía que lo arrestó por haber impulsado un cambio tan radical y necesario en su vida.

En enero de ese año, LaBeouf también había sido arrestado tras involucrarse en un altercado por la instalación artística contra el presidente Donald Trump “He Will Not Divide Us” (él no nos divirá, en inglés) que montó en Nueva York y que posteriormente fue removida.

Shia LaBeaouf fue uno de los grandes contendientes a la temporada de premios de principios de este año con su película autobiográfica “Honey Boy”, cuyo guion escribió él mismo durante la rehabilitación y en la que Lucas Hedges lo interpreta mientras él se transforma en un reflejo alcohólico y abusivo de su propio padre.

La directora de la película, la israelí Alma Har’el, contó el actor “hizo el manuscrito durante su rehabilitación” y que se lo mandó “en un mail desde la clínica”.

Por dicho guió ganó el Hollywood Film Award en dicha categoría. Y cuando subió al escenario a recogerlo, de manos de un Robert Downey Jr., LaBeouf dedicó el galardón a aquel agente de seguridad de Savanah, y luego agregó: “Y a mi terapeuta y mi promotor por salvarme la vida".

