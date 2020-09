“Te estoy siendo infiel”: Irina Baeva admitió a Gabriel Soto que se encuentra muy feliz en Nueva York

La pareja conformada por Irina Baeva y Gabriel Soto ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas luego de que la modelo anunciara que se separaría temporalmente del actor para poder continuar con sus clases de actuación en los Estados Unidos. La separación sería una cuestión meramente temporal, aunque muchos seguidores sospechan que puede causar una brecha entre ambos que terminará por derrumbar su relación.

Pero el día de hoy, Baeva le jugó una mala pasada al actor, quien fue víctima de una broma de su novia. Y es que Gabriel Soto había decidido darse una escapada a Nueva York con el fin de visitar brevemente a Irina, sin embargo, ahora otra cosa ocupa el corazón de la modelo de origen rusa: Central Park. Uno de los símbolos de la “Gran Manzana”. Así fue como lo dijo en una entrevista para Despierta América:

No puedo estar más feliz y más emocionada, desde la primera vez que llegué a Nueva York simplemente el puro hecho de estar aquí, de caminar por las calles, estoy feliz, todo me impresiona. Tengo un crush con Central Park, le dije a Gabriel: ‘Te estoy siendo infiel con Central Park'. Salir en la mañana, correr, es disfrutar

Curiosamente, fue la semana pasada cuando la actriz pasó por un amargo momento precisamente en Central Park luego de que un periodista le pidiera una entrevista relacionada con el estado de su relación con Soto. Sin embargo, Irina se rehusó a dar la entrevista y siguió corriendo y haciendo ejercicio. El periodista siguió corriendo detrás de ella con la intención de poder grabar alguna colaboración o frase de Baeva, cosa que le molestó de sobremanera.

El reportero, Ronen Suarc, fue detenido por dos civiles que le cuestionaron sobre sus acciones a lo que él dijo que era un periodista y que sólo intentaba hacer su trabajo: la discusión siguió hasta que llegaron las autoridades. La policía decidió mediar entre las dos partes y el comunicador optó por dejarlo por las buenas, pidiendo una disculpa a Irina y le explicó que fueron sus productores quienes le pidieron que consiguiera material de la modelo. Así lo dijo Baeva en sus redes sociales:

Aquí está un reportero de Telemundo que simplemente no deja de preguntarme y de perseguirme aquí en Central Park gracias a que publiqué en mis stories que estoy aquí haciendo ejercicio. Vean el escándalo. El señor simplemente no quiere dejarme en paz, me esta persiguiendo por todo Central Park. Antes de que Suelta la Sopa lo ponga y haga un escándalo yo se los voy a mostrar aquí en mis Insta-stories. De verdad, qué coraje que simplemente no puedo estar aquí tranquila haciendo ejercicio

El conflicto estuvo en su mayoría grabado en las historias de Instagram, donde colocó todo el escándalo generado y dijo que de ahora en adelante ya no compartirá la localización de sus publicaciones en vivo con el fin de mantener su privacidad y por motivos de seguridad. Aunque hoy se vio mucho más cómoda con la prensa, sobre todo porque cuando le preguntaron cómo se sentía en su relación, Irina agradeció a Soto por el apoyo que le dio cuando le propuso la idea de seguir con sus estudios en Nueva York:

Agradezco mucho que Gabriel me haya apoyado en esta decisión, cuando se lo comenté no fue de ‘no, no te vayas’. Él me motivó… Extrañarse más también es bonito… No solo estoy aquí para aprender como actriz, sino como persona