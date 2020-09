Anthony Galindo, ex MDO, se encuentra delicado tras intento de suicidio

Anthony Galindo ingresó a las filas de Menudo en 1995 (Foto: Instagram@iamelpapijoe)

El cantante venezolano Anthony Galindo, ex integrante del grupo MDO —la siguiente generación de Menudo—, se encuentra en un estado de salud delicado luego de que intentó quitarse la vida el pasado domingo 27 de septiembre, según lo informó su familia este martes.

“Como familia de Anthony Galindo (Papi Joe) estos últimos días hemos vivido una situación muy delicada y difícil. No hemos querido alarmar a todos hasta no tener un diagnóstico más claro. Sabemos cuánto lo ha querido su público, es por eso que, para no crear más rumores y especulaciones, hoy les comunicamos que Anthony tuvo un intento de suicidio el pasado domingo y se encuentra en estado crítico”, compartió su familia en la cuenta de Instagram oficial del artista.

En redes sociales se especuló sobre la ausencia del cantante de 41 años, ya que sus seguidores notaron su inactividad en sus cuentas personales. Fue su familia la que confirmó la información de que el también modelo y conductor de televisión se encontraba atravesando por un episodio de depresión derivado a que por la pandemia y otras cuestiones el cantante no estaba haciendo su gran pasión, actuar sobre un escenario.

El artista también es conductor de televisión, modelo de pasarela y rapero (Foto: Instagram@iamelpapijoe)

“Hemos estado tan consternados que, como familia, lo menos que quisimos fue hacerlo público. Pero debido a las recientes y falsas publicaciones nos hemos visto en la obligación de poner en conocimiento de toda opinión pública, los hechos correspondientes: Anthony estuvo sufriendo episodios de depresión a raíz de su alejamiento de los escenarios, todos conocen su gran pasión por la música; estos se agudizaron con motivo de la pandemia y resultaron en el detonante de esta drástica y desafortunada decisión”, agregaron.

La familia Galindo pidió respeto a su privacidad y agradeció las muestras de preocupación y el apoyo de los fans del artista, quien también formó parte de las agrupaciones Kumbia Kings y Proyecto Uno, y que cuenta en su perfil de Instagram con 5,520 seguidores.

“Agradecemos infinitamente su preocupación, pero sobre todo, las oraciones hacia nuestro querido Anthony. Esperamos que después de este comunicado podamos contar con la privacidad y el respeto, en medio de estos momentos tan difíciles para nuestra familia”, finalizó el texto que de inmediato fue replicado con cientos de comentarios externando su conmoción.

Además de Menudo y MDO, su trayectoria incluye proyectos como Blacksheep y Los Super Reyes (Foto: Instagram@iamelpapijoe)

Conocido como Papijoe, el cantante, conductor y modelo empezó su carrera cuando fue elegido para ser uno de los integrantes del grupo Menudo, que después se pasó a llamar MDO en 1997. Se ha destacado por su labor como modelo en las famosas pasarelas del San Juan Fashion Week y también recibió un premio en Puerto Rico como “el hombre más sexy” de la televisión. Fue en Estados Unidos donde participó como conductor del programa Control, faceta que según dijo en una entrevista “la disfruté mucho, era muy divertido”.

Después de su paso por MDO, Anthony estuvo colaborando con el famoso grupo Los Super Reyes, rapeando, cantando y escribiendo música, dicha banda es un proyecto alterno de Kumbia Kings, grupo integrado por Cruz Martínez y Abel Talamantes, su ex compañero de MDO.

Anthony Galindo atravesaba un cuadro de depresión agravado por la actual pandemia (Foto: Instagram@iamelpapijoe)

Sobre su experiencia en el grupo pop que lo lanzó a la fama, el cantante contó al blog Las estrellas en la web hace unos años:

“Fue una experiencia muy interesante, empecé en el año 1995 con Menudo, y en el año 97 decidimos cambiarle el nombre al grupo y poner MDO, pues esto se debió a que ya éramos mayores y queríamos cambiar la imagen, darle un toque mas personal, ya teníamos 18 a 20 años, ya escribíamos canciones y los bailes eran mas provocativos, de ahí todo cambio, viajamos a muchos lugares, ganamos 2 discos de oro y uno de platino, fue una experiencia muy chévere y un momento en mi vida que nunca voy a olvidar”, expresó.

