“¡Pero es que a veces juro que hartan!”: Andrea Legarreta explotó contra sus detractores en Youtube

La conductora Andrea Legarreta se defendió de las acusaciones que le adjudican las salidas de diversos integrantes del programa matutino “Hoy”, del cual ha sido una de las integrantes más importantes durante los más de 22 años que ha estado al aire el que es uno de los programas más significativos en la televisión mexicana.

Andrea Legarreta dijo, en una entrevista para Yordi Rosado en Youtube, que a pesar de formar parte del equipo que comenzó el programa y de ser una de las figuras emblemáticas del proyecto, nunca ha tenido el poder para poder sacar o “correr” a otros integrantes del mismo, ya que todo eso siempre ha sido responsabilidad de los productores y que como evidencia está la amistad que tiene con algunos ex compañeros, independientemente de que ya no formen parte de “Hoy”:

He tenido compañeros, que después de haber trabajado hace años con ellos, sigo en contacto con ellos… Creo que he conservado amistades muy lindas en este medio, relaciones de respeto

Además se refirió a que, en el programa, le costó mucho avanzar y que nadie le aseguró ni garantizó nada, dando a entender que se ha ganado todo gracias a su esfuerzo y disciplina, por lo que culpó al ciclo de cambios de producción y dijo que es algo a lo que está acostumbrada pues esa es la naturaleza del proyecto:

Yo no corro a la gente, no tengo ni nunca he tenido ese poder, no me han regalado nada. Hoy es un programa de ciclos, se dijo que cada dos años se iba a cambiar de productores

Como parte de una anécdota, refirió a que ella misma estuvo fuera durante un tiempo del proyecto, cuando estaba de productor Federico Wilkins, quien fue el tercero en dirigir las riendas en la historia del programa y quien decidió sacar a Andrea Legarreta del proyecto. La conductora dijo que si de ella hubiera dependido o si hubiera tenido el poder de controlar todos los aspectos del programa, nunca hubiera salido:

A mí el primer cambio de <i>Hoy </i>es cuando entró Federico Wilkins, a mí me sacaron (...) Hay cosas donde a veces la memoria le llega a fallar a la gente, pero si yo tuviera el poder para correr o para para quedarme, para permanecer, pues yo hubiera permanecido incluso en esa época

Legarreta dijo que tiene la consciencia tranquila pues ella afirma que “no ha dañado a nadie intencionalmente” y que por ello tiene una consciencia tranquila, además de que ya se ha acostumbrado a este tipo de rumores que buscan crear situaciones “tendenciosas” :

Entonces yo mejor me quedo con lo bueno, con que de verdad puedo poner mi cabecita en la almohada con la tranquilidad de que no le he hecho daño a nadie buscando hacerlo (...)

Sin embargo, poco después dijo que sí ha llegado a ofender a las personas y que uno de los grandes aprendizajes ha sido a no lastimar a otros y que aunque a veces uno se cuide demasiado para no ofender a nadie, siempre se cometen errores:

Sí hay cosas que sí me hubiera gustado decirlas de otra manera, y no lastimar a lo mejor a esa persona a la que estaba dando la nota, o esta información de algo que les dolía Pero con los años, la forma va cambiando porque vas aprendiendo, porque somos humanos y todos la regamos, todos tenemos una vida, y tenemos hijos, y tenemos familia. Que supuestamente corro gente del programa, que supuestamente me niego a ir al camioncito, que no me gusta convivir con el público, que traigo pleito con mi productora, que me estoy divorciando (desde que me casé). ¡Pero es que a veces juro que hartan! ¡¿Qué se ganan?!

Y es que los rumores de que la actriz era la responsable de la salida de muchos de sus ex compañeros tomó fuerza otra vez luego de que Mauricio Mancera anunciara su salida del matutino, ya que algunas versiones apuntaron a que se debió por conflictos con Legarreta. Ante esto, la actriz negó su participación en su salida y hasta dijo que ella había abogado a favor de Mancera para evitar que se diera su salida del matutino: “Si supieran lo que adoro a ese chaparrito y lo que le he insistido para que no se vaya” reveló la conductora.

