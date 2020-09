Esta es la razón por la que Dulce María no formará parte del reencuentro de RBD

La actriz y cantante Dulce María confirmó que no formará parte del concierto del reencuentro de RBD. La noticia dejó más de un corazón roto entre muchos de sus seguidores, ya que ella era una de las participantes más destacadas de la banda. El espectáculo tendrá lugar el próximo cuatro de octubre.

Y es que Dulce María reveló que la principal causa de su ausencia será seguirse cuidando debido a que se encuentra en su séptimo mes de embarazo, por lo que decidió suspender todos sus proyectos a corto y mediano plazo para cumplir su tan soñado papel de ser madre. Hay que recordar que Dulce María había buscado ser madre desde el año 2018, pero que debido a su agenda de trabajo, se le dificultó encontrar el momento ideal.

Sin embargo, las buenas noticias para la actriz llegaron en el momento de mayor incertidumbre, ya que fue en medio de la pandemia por el COVID-19, cuando se encontraban paralizadas la industria de la música y del espectáculo, que la actriz pudo darse el tiempo de pensar en la maternidad.

Ella misma decidió darlo a conocer en sus redes sociales, junto a su esposo, Paco Álvarez:

La cantante afirmó, en una entrevista para el programa Un Nuevo Día, que no quiere defraudar a sus seguidores y que en estos momento el formar parte de un reencuentro no tendría la relevancia que debería tener y que tienen sus prioridades muy claras y centradas. Además de que en otros momentos confesó que se encuentra aterrada de cualquier posibilidad de enfermarse de COVID-19:

La verdad es que yo, como les he estado platicando todos estos meses, estoy enfocada obviamente en la maternidad; tengo casi siete meses (de embarazo) y ahorita, por más que quisiera, no podría estar al cien en algo tan importante como lo sería un reencuentro (...) En este momento no (puede) porque estoy cercana a parir y luego viene el post parto. Para mí no es un momento para poderme entregar a eso, menos en pandemia. Es mucho riesgo