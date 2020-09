“Me han atendido mejor narcos que políticos”: Cepillín sostuvo que fue contratado por Amado Carrillo y Caro Quintero

Ricardo González "Cepillín" sostuvo que fue contratado por los narcotraficantes Amado Carrillo y Rafael Caro Quintero (IG: cepillintv)

Meses después de haber sorprendido con declaraciones sobre sus shows para narcos, el payaso Ricardo González “Cepillín” no solo sostuvo esa información recientemente sino que contó más detalles.

Después de la conferencia de prensa del Cuarentenorio cómico (obra con la que piensa retirarse), Cepillín fue abordado por los medios y le preguntaron para qué narcotraficantes se presentó.

“Para todos, menos para el Chapo”, respondió seguro según el clip presentado en el programa Sale el Sol.

A Cepillín lo contrataban para cantar en fiestas infantiles. “Es que ellos también tienen hijos”, señaló antes de aclarar que nunca preguntaba sobre las actividades de quienes lo contrataban.

Cepillín se refirió a las revelaciones que hizo hace meses

“Ni modo que tú preguntes ‘¿oiga, a qué se dedica? ¿es narco? no voy’. Llegas y (te das cuenta) ‘yo lo he visto en la tele, lo he visto en las fotos’”.

Después el famoso payaso descartó haber trabajado para narcos colombianos y comentó que los traficantes mexicanos “me pagaban lo que yo cobraba” y sostuvo, tal como había dicho hace meses, que llegó a ser contratado por “ Amado Carrillo (El Señor de los Cielos), (Rafael) Caro Quintero, etc, etc”.

Insistió en que los narcotraficantes “también tienen niños, también tienen fiestas, ellos también disfrutan igual que cualquiera”.

Sorprendió al compararlos con la clase política. “Creo que me han atendido mejor muchos narcos que muchos políticos”.

Caro Quintero era conocido como el "narco de narcos" (Foto: PFP/ Cuartoscuro)

El pasado febrero, en una entrevista para el programa En sus batallas, de TV Azteca, Cepillín ya había hablado de su trabajo para narcotraficantes.

“Me contrató (Amado Carrillo) para una fiesta y hasta me regaló un centenario porque era un bautizo. ¿Cómo te le vas a poder acercar a gente importante de ese nivel? No. Tú llegas, payaseas, lo saludas. Era un bautizo: bolo, me da un centenario, das las gracias, aparte me pagaron. Te hablo de los noventas”.

Ya en aquel momento habló del hecho que no investigaba a quienes requerían sus servicios. “El artista va a donde lo contratan. De repente te hablan ‘hay alguna fiesta acá en Hermosillo, cuánto, tanto’. Vas allí y a la hora que llegas te das cuenta de que estás en una fiesta de gente famosa, pero de otra forma. Me atendieron como rey, como mago, me pagaron muy bien y ya. Uno como artista no dice ‘¿Para quién?’. Tú vas y cobras. Yo soy un payaso no policía ni fiscal ni Ministerio Público”.

Encuentro con Caro Quintero

No es nuevo que algún personaje del mundo del entretenimiento en México cuenta alguna historia relacionado con narcotraficantes.

Carmen Salinas reveló un encuentro con Caro Quintero

El pasado julio, la actriz y productora Carmen Salinas reveló algunos detalles de su encuentro con Caro Quintero en el Reclusorio Norte, donde el narco purgaba su sentencia.

Durante una visita al comediante Pepe Magaña fue interceptada por gente de Caro Quintero para que hablara con él. El narco le pidió interceder por él ante el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari para lograr su liberación y es que pensó que eran familiares por su apellido.

“Me dijo ‘le ayudo a pagar la deuda externa e interna de México, la deuda que tiene yo la pago toda, y a usted jefecita no se vaya a enojar, no se vaya a molestar, no le va a faltar nada lo que le quede de vida porque yo me voy a hacer cargo de que usted tenga un buen ahorro para que no le falte nada’. O sea me estaba ofreciendo dinero para que lo ayudara con Carlos Salinas de Gortari”, relató.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Cepillín reveló que amenizó fiestas de narcos mexicanos: “Me atendieron como rey”

Rifa de armas y un público enardecido: el día que José José fue contratado por el crimen organizado

Carmen Salinas destapó detalles de su encuentro con Caro Quintero y la petición que debió rechazar