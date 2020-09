Jennifer Aniston confesó que pensó en abandonar Hollywood: cuál fue el motivo y a qué pensaba dedicarse

Jennifer Aniston reveló que consideró dejar de actuar poco antes de aceptar protagonizar la serie "The Morning Show" para Apple TV+

Jennifer Aniston siempre se mantiene activa en la industria del entretenimiento, y aún más en la actualidad gracias a su elogiado papel en la serie “The Morning Show”, por el que estuvo nominada al Emmy. Sin embargo, un proyecto previo a la serie de Apple TV+ le hizo plantearse seriamente abandonar la actuación.

Durante una aparición en el podcast “SmartLess”, presentado por los actores Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett, la ex “Friends” reveló que un trabajo que hizo unos años atrás le hizo preguntarse si quería seguir ejerciendo la profesión.

“En los últimos dos años ha pasado por mi cabeza, algo que nunca había ocurrido antes”, dijo la estrella, aclarando que el proyecto que le hizo plantearse la pregunta tuvo lugar antes de su papel “The Morning Show”, por el cual también ganó un premio SAG a principios de este año.

“Fue después de un trabajo que terminé y que pensé: ‘guau, eso ha sido... me absorbió la vida. Y no sé si esto es lo que me interesa’”, recordó Aniston, de 51 años. Indicó a su vez que el proyecto, que la retuvo durante tres meses, estaba “sin preparar” y su un guión sin terminar: “Todos hemos formado parte de alguno así, siempre dices: ‘¡Nunca más!’”. No especificó qué producción fue exactamente, pero por las fechas podría haber sido “The Yellow Birds”, “Dumplin'” o “Murder Mystery”.

A pesar de que fantaseó con la idea de dejarlo todo, pronto llegaron proyectos más interesantes que la llevaron a revertir esa sensación y seguir ejerciendo la profesión que tanto ama.

Jennifer Aniston reveló que pensó en dejar la actuación y dedicarse al diseño de interiores

Aniston dijo también que, de haber efectivamente seguido adelante con su idea de dejarlo todo, ya tenía preparado un “plan b” al qué dedicarse por el resto de sus días. “Diseño de interiores, probablemente”, dijo. “Me encanta. Es mi lugar feliz, es un lugar realmente feliz para mí”. Sin embargo, afortunadamente para sus fans, Aniston sigue frente las cámaras.

Al hacer un repaso por su vida profesional, “Jen” también habló de los proyectos que más ha disfrutado. Su trabajo “número uno” es “Friends”: “Es una obviedad”, dijo. En segundo lugar eligió a “Una esposa de mentira”, su comedia de 2011 con Adam Sandler. "Siempre me ha gustado filmar con Sandler. Fue súper divertido. Nos conocemos desde que teníamos 19 años “, dijo sobre su coprotagonista, con quien también trabajó en “Murder Mystery” el año pasado. También recordó con cariño haber hecho el drama “Cake” de 2014, por el que obtuvo nominaciones en los premios SAG y los Globos de Oro. “Esa fue una experiencia que fue creativamente abrumadora”, afirmó.

También comentó que le gustaría volver a ejercer el rol de directora (aunque solo lo ha hecho en un par de cortos y un filme televisivo protagonizado por Jennifer Hudson): “Me encantaría sentarme más veces en esa silla. Lo disfruto de principio a fin”.

Además de la segunda temporada de “The Morning Show”, cuyo rodaje se pospuso por la pandemia de coronavirus, Jennifer Aniston tiene pendiente grabar la esperada reunión de “Friends” para la plataforma de HBO Max junto a Matthew Perry, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Courteney Cox y David Schwimmer.

