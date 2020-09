″¡Te amo, futura esposa!”: Adrián Uribe se comprometió con Thuany Martins en una espectacular velada

El comediante organizó una espectacular velada para pedirle matrimonio a Thuany Martins, con quien espera una bebé.

Adrián Uribe volvió a demostrar lo enamorado que está de la modelo Thuany Martins y ahora se comprometió con ella en medio de una espectacular velada.

En su cuenta de Instagram el actor y comediante compartió un video con todos los detalles de su compromiso.

Un romántico escenario, con luces y velas por doquier, y una mesa ricamente adornada sirvieron como escenario para el compromiso.

Adrián sorprendió a su novia

Thuany, con los ojos vendados, llegó de la mano de Uribe y recibió la gran sorpresa, pues al quitarle la venda de frente le quedó un gran letrero que decía “Cásate conmigo”.

Para continuar con el romance, Uribe se arrodilló para darle el anillo a Thuany, con quien -por cierto- está a semanas de convertirse nuevamente en padre.

La modelo brasileña cumplió su octavo mes de embarazo hace un par de días (hecho que también consignó Uribe en Instagram).

Así le dio el anillo a Thuany

Durante su velada romántica, Thuany no dudó en aceptar la propuesta de matrimonio de Uribe y a continuación disfrutaron de una cena con vino tinto.

En el video que Adrián compartió se escuchó de fondo la canción ¿Cómo pagarte?, interpretada por Carlos Rivera, que entre otras cosas dice: “quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas, que brille en tus noches y amaneceres”.

Están por convertirse en papás

Para acompañar su clip, Uribe siguió con el romance y escribió en la red social: “¿Te quieres casar conmigo? Nunca pensé que me iba a poner tan nervioso. Mi corazón latiendo a mil, feliz, enamorado y plenamente convencido de querer compartir mi vida a tu lado mi amor y construir esa familia que tanto soñamos los dos. Gracias @lorellasmx por ayudarme a organizar tan hermosa sorpresa que será inolvidable en nuestras vidas. Gracias amigo @_carlosrivera por ser parte de nuestra historia. ¡Te amo futura esposa! @thuanymart”.

No dieron a conocer la fecha del enlace

La modelo correspondió al gesto de Uribe y además de compartir el mismo clip en Instagram escribió: “Mil veces Sí. Una vez más me sorprendiste mi amor y me faltan palabras para describir todo lo que siento. ¡Te elijo todos los días y seguiré diciéndote Sí todos los días de mi vida! ¡Desde que llegaste ser feliz es mi vicio ! TE AMO AMOR DE MI VIDA, FUTURO ESPOSO”.

Amor en redes

Uribe se ha mostrado bastante abierto respecto de su romance con Thuany. A finales de mayo dio a conocer en redes sociales que volvería a ser padre.

“Hace 2 años pasé la prueba más difícil de mi vida. Un año después llegó la mujer que me cambió la vida. Y ahora los dos estamos esperando una nueva vida! Mi amor @thuanymart gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo! #GraciasDios#bebeencamino”, escribió en Instagram para acompañar una imagen en la que posó besando el vientre de Thuany.

El actor suele compartir románticas fotos y mensajes en sus redes (IG: adrianuribe)

Martins también expresó su amor a través del mensaje: “Siempre he creído en el dicho de que las cosas pasan por algo. Es verdad, siempre ocurren y tienen un propósito en la vida, aún más cuando dos personas están destinadas a estar juntas. Gracias por llegar a mi vida y cambiarla por completo, gracias por hacerme la mujer más feliz. ¡Soy afortunada por tenerte en mi vida ! Eres lo mejor que me ha pasado. Dios no se equivoca y ahora somos 3 ! Te esperamos con todo nuestro amor! Mis dos regalos más grandes”.

Uribe y Thuany ya llevan un año de romance, pues en septiembre de 2019 se supo que el también presentador estaba en una relación con su compañera en el programa 100 mexicanos dijieron, en donde ella era encargada de girar la ruleta.

Poco después de que la revista TV Notas destapara el romance, Uribe lo confirmó a través de un post en Instagram en donde escribió: “Y de repente llegaste a mi vida y todo cambió!”.

