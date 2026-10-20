Colombia

Tres muertos y un herido dejó fuerte accidente vehicular en Palmira, Valle del Cauca: autoridades investigan las causas del siniestro

La persona con lesiones de consideración fue atendida por organismos de socorro y llevada a un centro hospitalario de Cali

El accidente se registró a la altura de Palmira y paralizó la circulación vehicular en el corredor intermunicipal - crédito @OjosDeBuga/X
El accidente se registró a la altura de Palmira y paralizó la circulación vehicular en el corredor intermunicipal - crédito @OjosDeBuga/X
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Un grave accidente vial dejó tres personas muertas y una herida de gravedad en la vía que conecta el corregimiento de Palmaseca con el distrito de Rozo, en Palmira (Valle del Cauca).

La emergencia ocurrió cerca de las 9:00 p. m. del lunes 19 de octubre y obligó al traslado urgente de la sobreviviente a una clínica de Cali.

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El siniestro involucró a un carro particular y dos motocicletas en el corredor que conduce hacia El Cerrito. Los organismos de emergencia informaron que el impacto fue violento y que la circulación quedó interrumpida mientras atendían la situación y protegían el lugar.

Las víctimas mortales fallecieron en el sitio del choque, de acuerdo con los reportes iniciales de quienes llegaron a la zona. Las autoridades aún verifican oficialmente sus identidades.

Minutos después de la alerta, varias tripulaciones de los Bomberos Voluntarios se desplazaron al sector junto con agentes de tránsito de Palmira.

Los equipos de respuesta acordonaron el perímetro para facilitar la atención de la persona lesionada y preservar los elementos que serán analizados durante la investigación.

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El personal judicial y de criminalística realizó la inspección técnica en el sitio. Estas diligencias incluyeron el levantamiento de los cuerpos y la recopilación de información sobre las circunstancias del accidente.

La Secretaría de Movilidad de Palmira comenzó las revisiones para determinar cómo ocurrió la colisión y establecer posibles responsabilidades.

Las conclusiones oficiales dependerán de los análisis que adelanten las autoridades, que buscan definir las causas exactas del hecho ocurrido en esta vía intermunicipal del Valle del Cauca.

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Choque vehículo y motosVía Palmaseca-El CerritoTres muertos accidenteValle del CaucaColombia-Noticias

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